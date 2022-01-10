أأأأرخص وأأقوي سيارات في السعودية بمواصفات جبارة أبرزهم كيا بيجاس LX 2022

أأأأرخص وأأقوي سيارات في السعودية بمواصفات جبارة 2022 حيث أنه في كل بداية من كل عام تتسابق شركات السيارات سواء المملكة العربية السعودية أو أي دولة بعرض أرخص سياراتها في مقدمة السيارات الأخرى حتى يتم بيعها للفئات المجتمعية التي ليس في مقدرتها شراء سيارة جديدة، ولا يعني أبدًا بسبب رخص سعرها أن إمكانياتها ضعيفة بل بالعكس تتميز السيارات الرخصية المقدمة في السوق السعودي لهذه الفترة بالإمكانيات العالية والمرضية للمشترين في المملكة.

أرخص سيارات في السعودية لعام 2022

نقدم لكم حزمة من السيارات الرخصية المقدمة في أسواق المملكة العربية السعودية لعام 2022 الجاري وهي:-

شيفرولية سبارك LS موديل 2022

سعة محرك السيارة يبلغ 1400 سي سي (1.4 لتر) وقوة المحرك 67 حصان وتحتوي على وسادتين هوائيتين في الأمام.

أقصى عزم دوران للموتور يبلغ 127 نيوتن لكل متر ومعدل استهلاك البنزين 19.6 كيلو متر للتر الواحد.

تعمل السيارة بخاصية الدفع الأمامي للعجلات وتتميز باقتصادها في استهلاك البنزين.

تبلغ أسعار السيارة في السوق السعودية للسيارات حوالي 36 ألف و900 ريال سعودي.

2. كيا بيجاس LX موديل 2022

أسعار السيارة تبدأ من 48 ألف و298 ريال سعودي في السوق السعودية.

محرك السيارة سعته تبلغ 1400 سي سي ويحتوي على أربعة سلندر.

الفتيس يعمل بحوالي أربع سرعات أوتوماتيكيًا.

اقتصادية في استهلاك الوقود حيث أنها تستهلك 17.8 كيلو متر لكل لتر.

قوة المحرك 95 حصان ومكونة من 2 وسادة هوائية أمامية.

خاصية كبح الفرامل المانعة للانغلاق والدخول الذكي للسيارة.

مصابيح أمامية ذات إضاءة قوية تعمل بتقنية الليد.

3. هيونداي I10 GL موديل 2016