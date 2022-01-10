شيفروليه جروف 2022 Chevrolet Groove سيارة القوة العائلية أهم مواصفاتها وأسعارها

سيارة شيفروليه جروف 2022 Chevrolet Groove رمز القوة، السيارة من فئة سيارات كروس أوفر هاتشباك المميزة، والتي تصلح للنزهات والتنقلات العائلية، تتمتع بالعديد من المميزات والمواصفات الميكانيكية المتوقعة من مطوري شركة شيفروليه رائدة صناعة السيارات الرياضية العالمية، والتي تزداد مبيعاتها في دول الخليج العربي منها السعودية والإمارات والكويت، وتتميز سيارة شيفروليه جروف موديل 2022 الجديد بتصميم رياضي جذاب يتسم بالأناقة والرقي، ومتوفر بألوان عصرية توحي بالقوة والإنطلاق، كما أنها مدعمة بجنوط رياضية بقياس 16 إنش، بالإضافة إلى المصابيح الهالوجين الأمامية، كما تدعم السيارة بفتحة سقف بانورامية تضفي المزيد من الأناقة للتصميم الخارجي للسيارة، إضافةً إلى إضاءة نهارية من نوع LED، وإليكم مواصفات سيارة Chevrolet Groove الجديدة، وأهم مميزاتها.

شيفروليه جروف 2022 Chevrolet Groove

صممت السيارة من الخارج بلمسات أنيقة من الكروم تزيد من مظهرها القوى وجاذبيتها، أما من الداخل في مصممة بخامات عالية الجودة ولمسات من الجلد الفاخر، فهي صممت لتوفر الراحة والجودة والأمان والعملية معًا، ولذلك تجد أن المقاعد الأمامية قابلة للتعديل وفقًا لوضعية السائق الأكثر راحة، أما عن كرسي السائق فيمكن تعديله بـ 6 وضعيات مختلفة تتناسب مع قياساته ووضعية القيادة المريحة خاصته، كما تتمتع السيارة من الداخل بوسائل الترفيه والمرح، إلى جانب وسائل الأمان والسلامة، مع أنظمة المساعدة وتسهيل القيادة وغيرها من مواصفات سيارات 2022 الرياضية المتطورة.

مواصفات شيفروليه جروف

تتمتع السيارة بمحرك رباعي الإسطوانات 4 سلندر 1500 سي سي، ويولد قوة 110 حصان، أما عن سعة خزان الوقود 45 لتر.

يبلغ عزم دورانها 147 نيوتن/متر، كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، يعمل بـ 6 سرعات مختلفة.

تعمل السيارة بنظام الجر الأمامي، إلى جانب نظام التعليق الأمامي والتعليق الخلفي.

تبلغ سعة شنطة التخزين الخلفية 320 لتر، وفي حالة تعديل المقاعد الخلفية وطيها توفر مساحة تخزين 1210 لتر.

محرك السيارة يعمل بالبنزين ويصل معدل استهلاكه للوقود إلى 6.6 كم/لتر.

تصل السيارة لمعدل التسارع من 0-100 كم في السعة في غضون 14.5 ثانية، بينما تصل أقصى سرعة للسيارة 170 كم/ساعة.

مميزات Chevrolet Groove 2022

تتمتع السيارة بتصميم رياضي جذاب بلمسات من الكروم لإضافة المزيد من القوة والإطلالة الرياضية.

المقصورة الداخلية مزودة بـتغطية أنيقة من الجلد الأحمر، بالإضافة إلى شاشة بقياس 8 إنش مصممة للترفيه.

تدعم السيارة بنظام الملاحة GPS بالإضافة إلى دعمها بنظامي Android Auto و Apple CarPlay.

جميع المقاعد بالسيارة تتمتع بنظام مكيف موزع للهواء، كما أنها مزودة بكاميرا خلفية.

تدعم المقصورة الداخلية بنظام صوت عالي النقاء يتكون من 6 مكبرات للصوت.

سعر سيارة شيفروليه جروف 2022

متوفر من السيارة فئتين فئة Groove LT ومتوفرة في المملكة السعودية بسعر يبدأ من 59700 ريال وحتى 61000 ريال سعودي، بينما فئة Groove Premier يبدأ سعرها من 66600 ريال وحتى 67000 ريال سعودي.