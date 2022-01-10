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عمر شويل - جدة كورولا كروس السيارة اليابانية التابعة لعلامة تويوتا التي جمعت بين أبرز مواصفات السيارات السيدان وكذلك أبرز مزايا السيارات الكروس أوفر، وحققت السيارة المشار إليها نجاح باهر في المملكة العربية السعودية لأن هناك نسبة كبيرة من المستهلكين في السعودية يحبون الحصول على مزايا السيارات الرياضية وكذلك الحصول على مزايا السيارات السيدان من انخفاض استهلاك الوقود وكذلك الثبات الأعلى على الطريق أثناء القيادة.

كورولا كروس العملاقة وحش الصحراء بأرخص الأسعار وأقوى الحالات

هناك سيارة كورولا cross موديل 2021 في جده الممشى اقل من 1000 كيلو.

وفي الوقت نفسه المواصفات قير اتوماتيك، دخول سريع، اشارات بالمرايا الجانبية، السيارة تحتوي على مضاد للانزلاق على الطريق.

وكذلك تحتوي السيارة على آبل كار بلاي بالإضافة إلى تكييف قوي منطقتين بالإضافة إلى احتوائها على حساس الإطار.

سعر السيارة هو 100 ألف ريال سعودي، لون السيارة هو الأبيض، نوع الوقود هايبرد.

سيارات كورولا cross بأرخص الأسعار وحالات رائعة

هناك حالة كورولا cross في جدة موديل 2021، ممشى السيارة هو 3000 آلاف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه لون السيارة هو الأزرق، ناقل حركة السيارة يعمل اتوماتيكي، نوع وقود السيارة هايبرد.

حالة السيارة من الخارج وكالة من الداخل بدون ملاحظات ولا تحتاج لأي تعديل أو تجديد.

سعر السيارة هو 96 ألف ريال سعودي، السيارة تحتوي على فتحة سقف بالإضافة إلى رز تشغيل المحرك السريع.

تويوتا كورولا الجديدة كروس أوفر 2021 بأسعار رخيصة في السعودية

هناك سيارة أخرى في الرياض، نوع الوقود هجين هايبرد، لون السيارة هو الأبيض.

وفي الوقت نفسه السيارة دفع امامي، فئة السيارة ستاندر LE.

مقود السيارة يحتوي على الكثير من الأزرار للتحكم في معظم وظائف السيارة، ناقل الحركة اتوماتيك.

السيارة تحتوي على نظام صوتي قوي متصل بشاشة في طابوه المقصورة الرئيسية، وهي شاشة عالية الوضوح.

حالة بودي السيارة من الخارج وكالة ومن الداخل جيدة، جميع مشمولات السيارة داخلها.

ملحوظة: السيارة تم الإعلان عنها في 2021 لذلك عدد السيارات المستعملة منها ليس كثير في الأسواق وهو بالتالي ما ينعكس على ارتفاع سعرها.