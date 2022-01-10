اسطوورة هوندا الجديدة.. سيارة هوندا 2022 Honda HR V ( اتش ار في ) بمواصفات خيالية

اسطوورة هوندا الجديدة.. سيارة هوندا 2022 Honda HR V ( اتش ار في ) كشفت هوندا عن أحدث سياراتها في الأسواق وهي هوندا HR-V الثالثة بترتيب جيلها، وتأتي السيارة من فئة SUV ذات الحجم الصغير، وتتميز باحتوائها على العديد من المميزات والتقنيات التي سنتعرف عليها بصورة أوضح فيما يلي بالمقال، فهي من أحدث تقنيات هوندا الجديدة تم انطلاقها بمميزات خيالية والان سوف نعرض لكم مميزاتها واسعارها تابعوا معنا.

مواصفات سيارة هوندا HR-V 2022

تتمتع سيارة هوندا الجديدة HRV 2022 بعدد من الصفات المميزة بين السيارات المتاحة في الأسواق، وتأتي تلك الصفات كما يلي:

حيث تأتي السيارة بعدد من الخيارات من محركات السيارة، ولكن تكون جميعها متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT دائم التغير، حيث يرسل قوة محرك السيارة لعجلات السيارة.

ويأتي المحرك الأول للسيارة رباعي الاسطوانات، وتكون سعته 1.8 لتر وينتج قوة حصانية للمركبة تصل لـ 140 حصان، في حين أن عزم دوران السيارة يكون 127 نيوتن/ متر.

أما عن المحرك الثاني المتاح للسيارة فيكون هجين يعمل عمل المحرك الكهربائي ورباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر.

هذا بجانب الاختيار الثالث من المحركات المتوفرة وهو محرك هجين أيضًا، ويكون رباعي الإسطوانات بسعة 2 لتر، مع قدرة إنتاج قوة حصانية 158 حصان مع محرك كهربائي.

مميزات سيارة هوندا HR-V 2022

وتمتلك هوندا 2022 بفئتها الأحدث HR-V بعدد من المزايا والتجهيزات الرائعة، وتكون كما سنذكر لكم فيما يلي:

تأتي السيارة بـ شباك أمامي كبير مكون من شرائح أفقية تم طلائها بلون السيارة ويحمل شعار الشركة.

مع وجود مصابيح نهارية ليد بالمقدمة، هذا بالإضافة إلى مصابيح خلفية من الليد أيضًا.

وتتوفر السيارة بصفين من المقاعد يمكنها أن تتسع 5 ركاب.

علاوةً على أن السيارة مجهزة بنظام ترفيهي كامل، إضافةً لـ شاشة معلوماتية تتفاعل بشكل سريع مع المدخلات.

كما تأتي بفتحة سقف بانورامية، وبأعلى أنظمة الأمان والحماية.

عيوب سيارة هوندا HR-V 2022

من حيث عيوب سيارة هوندا HRV لعام 2022 فتتلخص في التالي:

يكون محرك السيارة الأساسي أقل أمام منافسيها.

كما أن تسارع السيارة ضعيف، وكذلك الخامات المستخدمة في المقصورة تبدو غير جيدة.

اسعار سيارة هوندا HR-V 2022 في السعودية

وتكون الأسعار الخاصة بالسيارة كما سيتم طرحها قريبًا في أسواق المملكة تبدأ من 86 ألف ريال حتى 108 ألف ريال سعودي للفئة الأعلى من التجهيزات، وللعلم فهذه الأسعار لا تشمل الضرائب والجمارك أو مصاريف الشحن.