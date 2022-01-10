وووحش الصحراء وصل .. تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية مواصفاتها وعيوبها واسعارها سيارة المستقبل

وووحش الصحراء وصل .. تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية قامت تويوتا الشركة اليابانية بطرح أحدث موديلاتها لعام 2022 وهي سيارة تويوتا فورتشنر، والتي تم طرحها بالعديد من المزايا والمواصفات الجذابة، ومن المتوقع نزولها الأسواق في أقرب وقت، لهذا فقد قمنا بتجميع بعض المعلومات الهامة عن السيارة في المقالة التالية.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

طرحت الشركة أحدث سياراتها من موديل فورتشنر بمواصفات تجعلها متميزة في الأسواق وبارزة إلى حدٍ كبير، وتلك المواصفات تكون كالآتي:

قامت الشركة بإضفاء الطابع الرياضي على تصميم تويوتا فورتشنر 2022 الخارجي، ونرى ذلك في الرفارف الأمامية الجانبية بها.

كما جائت المصابيح الأمامية للسيارة من الليد، مع وجود حساسات أمامية و خلفية للركن.

أما من حيث أبعاد السيارة المميزة فتكون كالأتي: يبلغ طول السيارة 4795 مم، في حين أن العرض يكون 1555 مم، ويكون ارتفاع السيارة 1835 مم.

وبالنسبة لطول قاعدة الإطارات بسيارة تويوتا فورتشنر 2022 فيبلغ 2745 مم، أما ارتفاع السيارة عن الأرض فيصل إلى 27.9 سم، كما تأتي السيارة بوزن إجمالي حوالي 2650 كجم تقريبًا.

مميزات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

تتمتع السيارة بعددًا من المميزات الجذابة والتي سنسردها عليكم في بعض النقاط، وهي:

امتلاك السيارة لـ نظام تكييف بجودة ممتازة، كما أن ارتفاع السيارة ملائم للسير في كلاٍ من الطرقات الوعرة وذات المطبات.

إضافةً إلى أن السيارة مزودة بخزان بنزين يتميز بسعته الكبيرة.

كما تمتلك السيارة شاشة وسائط متعددة تعمل بنظام اللمس حجمها 8 بوصة.

علاوةً على أن الفئات الأعلى من السيارة تفوقت بوجود مرآة تلقائية التعتيم.

هذا بجانب احتوائها على نظام المساعدة في صعود المرتفعات، كذلك فهي مزودة بزر خاص لتعيين وضع القيادة، وآخر يخص بتفعيل نظام الدفع الرباعي بها.

عيوب سيارة تويوتا فورتشنر 2022

أما عيوب السيارة المطروحة من تويوتا للعام الجديد تتلخص فيما يلي:

من عيوب السيارة أنه خلال السير على السرعات العالية يظهر صوت واضح لها، وهذا نتيجة الخلوص الأرضي المرتفع عن الأرض.

هذا بالإضافة إلى الاستهلاك الخاص بالوقود في السيارة حيث تستهلك مقدار كبير.

كما أنها لا تحتوي على فتحة سقف، علاوةً على مشكلتها في الثبات نتيجة ارتفاع خلوصها الأرضي.

أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية

تتوفر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في المملكة العربية السعودية بأسعار تبدأ من 117.875 ألف حتى 168.245 ألف ريال سعودي.