الأسطورة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا كورلا كروس 2022 الجديدة كليا وأبرز مواصفاتها واسعارها الجبارة

سيارة تويوتا كورولا كروس تعد من أنواع السيارات التي تتسم بالمواصفات القياسية رفيعة المستوى سواء من حيث التصميم الهيكلي الخارجي للسيارة أو تركيبها الداخلي المميز لمقصورتها المتميزة، وقد تم التدشين من قبل شركتها المنتجة لموديلها بمزاياه الأفضل وهي التي تعد منتمية لنوعية السيارات التي تعتبر متعددة الاستعمال ومن النوع الرياضي كما تتسم بصغر حجمها مع العديد من الخصائص والمواصفات التي تمتاز بها السيارة ومن أهم المعلومات التي تخص السيارة تويوتا كورولا كروس ما سنقوم بعرض وصف كامل له من خلال هذا المقال نتحدث عن التفاصيل.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس

السيارة تويوتا كورولا كروس مزودة بعدد كبير من التطبيقات التقنية والتكنولوجية والتي تجعل ملحقات السيارة مميزة وفريدة ولها خصائص تجعلها الأفضل ومن المواصفات الأهم للسيارة من هذا الموديل ما يلي من السطور القادمة عن مواصفات السيارة تويوتا كورولا كروس 2022

السيارة تعد متمتعة بالعديد من الإمكانات العالية مع العديد من الإضافات التقنية والتي تساعد على قيادة أفضل للسيارة مع توفر عدد كبير من المواصفات التي تهدف لتحقيق أفضل مستوى من الرفاهية طوال فترة التواجد بداخل السيارة، ومن المواصفات التي تتوفر بالسيارة ما يلي:

التصميم الرياضي وفي نفس الوقت يعد تصميم فريد وعصري ومميز بكونه رياضي.

تتوفر الكشافات من النوع الضبابي لمواجهة إظلام بعض الطرق بإضاءة عالية الجودة.

المصابيح التي تتوفر بالسيارة من نوعها الخلفي والليد.

الجنوط الخاص بالسيارة بالقياس سبعة عشر

بوصة وقد تم صنعه من خام الفولاذ.

التصميم الخاص بالسيارة من الداخل يعد أنيق ومميز مع الرحابة والاتساع لعدد خمس مقاعد مع التوفر للخاصية التي تهدف للتعديل الكهربائي لوضعية مقعد من يقود السيارة لعشرة مستويات.

المقاعد مزودة بالوسائد من النوع الهوائي كما أن خامة صنعها من الجلد المميز عالي الجودة.

السيارة تتوفر فيها شاشة بالقياس الذي يعد سبعة بوصات.

السيارة قد تم دعمها بوسائل تقنية وتكنولوجية مميزة مع مكبرات صوت وتوفر خاصية البلوتوث وتوفر أيضا نقطة اتصال للواي فاي، والمنفذ يو إس بي.

أسعار سيارة تويوتا كورولا

سعر السيارة بالسعودية يبدأ من 83،605 ريال ويصل السعر بالدولار ب 23،410 دولار.