الكوري الرايق.. هيونداى إلنترا 2021 سيارة المستقبل بتصميم جذاب وتقنيات حديثة ومبتكرة

نقدم لكم اليوم السبت في مقالنا أبرز مواصفات سيارة هيونداى إلنترا 2021 وتقسيط على الأسعار من عبد اللطيف جميل في سوق السيارات السعودي حيث أنها ليست سيارة جديدة كليًا ومرّت فترة على تاريخ إصدارها إلا أنها لا تزال في قائمة السيارات الأكثر انتشارًا وتتميز بشهرة واسعة بين السيارات سواء الأسواق العالمية أو الأسواق المحلية في المملكة العربية السعودية وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز عيوب ومميزات السيارة موديل إلنترا من هيونداي والتقسيط على أسعارها من المجموعة السعودية عبد اللطيف جميل.

مواصفات سيارة هيونداى إلنترا 2021 في الأسواق

تنافس في السوق سيارتي هوندا سيفيك و مازدا 3.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة 14.2 قدم مكعب.

المحرك متوفر داخل السيارة بخيارين أحدهما بسعة 1600 سي سي والآخر 2000 سي سي.

والقوة الحصانية لكل محرك هي 127 و150 نيوتن.

كل محرك من محركات السيارة يقترن بناقل حركي يعمل بشكل أوتوماتيكي من النوع CVT ومكونين من 4 أسطوانات.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 155 نيوتن لكل متر.

مميزات سيارة هيونداى موديل 2021

اقتصادها واضح جدًا بالنسبة لاستهلاك الوقود.

النظام الصوتي يحتوي على 6 مكبرات صوتية.

يدعم نظام الاندرويد أوتو والآبل كار بلاي.

خاصية كشف النقطة العمياء والدخول الذكي للسيارة.

عيوب سيارة هيونداى موديل 2021

الفئات الأولى منها تفتقر لبعض وسائل الأمان والترفيه.

لا تحتوي في فئتها الأولى على فتحة سقف تعمل بالكهرباء.

لا يمكن التحكم في المقاعد الأمامية إلكترونيًا.

مقاعد الفئة الأولى مصنوعة من قماش غير عالي الجودة.

الشبك الأمامي المطلي بمادة الكروم موجود فقط في الفئات العليا من السيارة.

في أغلب فئات السيارة لا توجد إضاءة الليد في المصابيح الأمامية أو الخلفية وحتى الجانبية.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق من النوع TCS.

وأسعار الطرازات المختلفة من السيارة واضح جدًا وكبير وهذا يشكل عيب كبير.

المقصورة الداخلية تحتوي على مواد مصنوعة من البلاستيك الصلب.

نظام الدفع الرباعي غير متوفر.

أسعار سيارة هيونداي موديل 2021 والتقسيطات من عبد اللطيف جميل

قامت مجموعة عبد اللطيف جميل بعمل تقسيطات مميزة على السيارة بقسط شهري قيمته 1024 ريال سعودي وسعر السيارة في السوق السعودية يبدأ من 83 ألف ريال سعودي.