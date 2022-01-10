800 ريال فقط.. تقسيط ارخص سيارة سوزوكي فيتارا 2022 في المملكة من عبد اللطيف جميل على سنوات طويلة

سعر ومواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022 وعروض التقسيط المختلفة من مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية لمدة تصل إلى 60 شهرًا وبإمكانك أن تقصر المدة بحسب إمكانياتك ومقدرتك على الدفع، وتعد السيارة الجديدة من سوزوكي واحدة من أفضل السيارات المقدمة في بداية عامنا الجاري 2022 والتي تم إصدارها في أواخر العام الماضي 2021 وشهدت السيارة إقبال كبير وخطفت الأنظار بسبب إمكانياتها المتطورة وهيكلها الخارجي الجذاب اللامع.

أهم مواصفات ومميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

سعة الموتور تبلغ 1600 سي سي وقوته 120 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 155 نيوتن للمتر الواحد ومقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات.

التسارع يبدأ من الصفر حتى 100 كيلو متر في زمن قدره 12.5 ثانية.

شاشة عرض المعلومات وهي عبارة عن كومبيوتر يعمل باللمس مقاسها 4.2 بوصة.

وكذلك شاشة عرض المعلومات الترفيهية مقاسها 7 بوصة تتش.

تحتوي على 6 وسائد هوائية في كل مقاعد السيارة.

مزودة بأعلى وسائل الحماية والأمان وخاصة بالنسبة للأطفال.

تحتوي على أنظمة فرامل مانعة للانغلاق والتحكم الإلكتروني بها.

خاصية تحذير السائق عند تعرض السيارة للسرقة.

كشف النقط العمياء.

الدخول الذكي بدون مفاتيح.

قدرتها عالية في السير على الأراضي الوعرة وثابتة عند السرعات العالية.

عيوب سوزوكي فيتارا 2022

ضيق مساحة الحقيبة الخلفية للسيارة حيث أنها لا تسع لحمل الكثير من المتاع.

أسعارها عالية بالنسبة لإمكانياتها ومقارنة مع السيارات التي من نفس فئتها.

مقاعد الصف الأخير ليست مريحة ولا تسع للأفراد الكبيرة وتسع فقط للأطفال.

ثمن تصليحها وعمليات الصيانة لها عالي وكذلك قطع الغيار غير متوفرة وذلك لأنها لا تزال سيارة جديدة.

المقصورة الداخلية مصنوعة من مواد جودتها أقل من جودة السيارات التي من نفس فئتها السعرية ومنافسة لها.

أسعار سوزوكي فيتارا 2022 في السوق السعودية وعرض التقسيط من عبد اللطيف جميل

قدمت عبد اللطيف جميل جروب السعودية عرض تقسيط على سوزوكي فيتارا موديل 2022 حيث:-