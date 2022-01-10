نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الغندورة” تويوتا كورولا Corolla 2022 سيارة اسطورية بمواصفات عصرية بتصميم يغرس الثقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا كورولا Corolla 2022 سيارة اسطورية بمواصفات عصرية طرحت شركة تويوتا اليابانية اصدارًا جديدًا ينضم إلى قائمة إصداراتها الضخمة، بكفاءة معهودة ومزايا مثالية، وجودة تصنيع ابداعية، ولقد تم طرحها بالمملكة العربية السعودية لتلقى اقبالًا كبيرًا بين مجموعة المستخدمين، ومن خلال المقال التالى سوف نستعرض مزايا ومواصفات تلك المركبة المميزة.

مواصفات السيارة تويوتا كورولا 2022

تمتعت السيارة تويوتا كورولا 2022 بمواصفات عالية الجودة، عملت على تهيئة تجربة قيادة مثالية، ويمكن تلخيص تلك المواصفات في النقاط القادمة:

توافرت تويوتا كورولا 2022 بأبعاد جيدة إذ يبلغ طولها 4630 مم، أما العرض فيبلغ 1780 مم.

كذلك يبلغ ارتفاع السيارة الكلي 1435 مم.

أما عن قاعدة العجلات فتبلغ 2700 مم.

هذا إلى جانب صندوق التخزين الكبير والذي تبلغ سعته 470 لتر.

إضافة إلى ذلك تمتلك السيارة محرك قوى سعة 1600 سي سي.

يقوم ذلك المحرك بإنتاج قوة حصانية تقدر بـ 257 حصان

أما عن عزم الدوران فيبلغ 360 نيوتن متر.

السيارة مزودة بنوعين من ناقل الحركة أحدهم يدوي ذو خمس سرعات، أما الآخر فهو اتوماتيك من نوعية CVT.

كذلك تبلغ السرعة القصوى 189 كم/ ساعة

بينما يبلغ التسارع من نقطة الإنطلاق 0 إلى 100 كم/ ساعة وذلك في مدة قدرها 12 ثانية.

أما عن معدل استهلاك الوقود فيبلغ 6.8 لتر لكل 100 كم/ ساعة.

تم تزويد تويوتا كورولا 2022 بجنوط قياس 17 بوصة مصنوعة من المعدن.

مميزات السيارة تويوتا كورولا 2022

هناك مزايا رائعة امتلكتها السيارة تويوتا كورولا 2022، والتي كانت سببًا وراء رواجها الشرائي بالمملكة العربية السعودية، وفي النقاط التالية سوف نوضح تلك المزايا تفصيليًا

توافرت بالسيارة الكثير من وسائل الأمان، والتي تتلخص في وجود الوسائد الهوائية ( اير باج)

هذا إلى جانب كلٍا من نظام الـ ABS, EBD, إضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESP.

كذلك امتلكت السيارة نظام ترفيهي مميز، إذ تم تزويدها بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة.

تلك الشاشة تدعم عدد من التطبيقات الحديثة مثل امازون اليكسا، اندرويد اوتو، آبل كار بلاي.

هذا إلى جانب توافر كلٍا من البلوتوث ومنفذ يو اس بي.

عيوب السيارة تويوتا كورولا 2022

لم يتم بعد الإفصاح عن أي من العيوب التي تشتمل عليها السيارة.

سعر السيارة تويوتا كورولا 2022 في السعودية

يبلغ سعر تويوتا كورولا 2022 في السوق السعودي 112.000 ريال سعودي، علمًا بإنه يتراوح سعر السيارة طبقًا لإختلاف فئاتها.