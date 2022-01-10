سعر مازدا كارول الجديدة أرخص وأصغر سيارة من مازدا اليابانية لعام 2022

سعر مازدا كارول الجديدة 2022 ، تعد سيارة Mazda Carol هي في الأصل سيارة Kai وأُنتجت من قبل شركة مازدا في عام 1962 وحتى عام 1970، وتم تطوير كارول مازدا بشكل كبير في عام 1989 من قبل شركة سوزوكي اليابانية ،وتعد مازدا في الأصل هو جمع وخلط بين شركة مازدا وشركة سوزوكي وبدأوا في التعاون سويًا في أواخر حقبة الثمانينات، وكان أول ظهور لمازدا في عام 1962 بـ2 باب وكانت تسمي Mazda P360 Carol وبعدها ثلاث عجلات وكان وزنها 525 كجم وقوة الحصان 13 كيلو وات و4 أسطوانات ،قد تتناسب مازدا كارول الجديدة العديد من الأذواق لحجمها الصغير الرائع وهي تعتبر أصغر سيارة أنتجتها شركة مازدا اليابانية إلى الآن كما أنها تعتبر شقيقة سوزوكي ألتو ، سوف يتم مناقشة سعر مازدا كارول الجديدة ومواصفاتها العامة لعام 2022 في النحو التالي.

مواصفات Mazda Carol الجديدة 2022

قوة العزم 48 حصان.

ناقل حركة CVT.

قوة المحرك 660 سي سي ثلاثي الأسطوانات.

طول السيارة 3.395 ملم.

عرض السيارة 1.475 ملم.

ارتفاع السيارة 1.525 ملم.

قاعدة العجلات 2460 ملم.

6 وسائد هوائية.

نظام مانع انزلاق الفرامل ABS.

نظام EBD للتوزيع الإلكتروني للفرامل.

4 مقاعد مُريحة.

مصابيح مضيئة تعمل أتوماتيك LED.

تكيف هوائي أوتوماتيك.

شاشة معلومات 7 بوصة تعمل باللمس.

مكبرات صوت.

نظام تحذير عند مغادرة المسار.

كاميرا مزدوجة.

حزام أمان للسائق والراكب الأمامي.

راديو FM.

بلوتوث للربد بين الهاتف والسيارة.

نظام جر أمامي للعجلات.

سعر مازدا كارول الجديدة عالميا وفي الدول العربية 2022

سعر مازدا Mazda 2022 بالين الياباني ستبلغ 998.800 ين. أما سعرها بالدولار فـ سيصل سعرها بالأسواق الأمريكية بسعر 8.732 دولار أمريكي. بينما سعر Mazda Carol في السعودية سـ تبدأ بسعر 32.450 ريال سعودي. سعر كارول في مصر 137.418 جنيه مصري. سعر مازدا كارول الجديدة في الإمارات المتحدة بسعر 31.750 ألف درهم إماراتي. أما سعر السيارة في دولة الكويت فسيكون بسعر 2.620 ألف دينار كويتي. سعر كارول في العراق بـ 12.552 الف دينار عراقي. بينما سعر مازدا كارل في الجزائر سيكون بسعر 12.050 ألف دينار جزائري.

صور سيارة مازدا كارول الهاتشباك الجديدة 2022