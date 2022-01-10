سوزوكي فيتارا 2021 مواصفاتها وأسعارها في سوق السيارات السعودي وأهم العيوب بالسيارة

أبرز مميزات وعيوب سيارة سوزوكي فيتارا 2021 هو موضوع مقالنا اليوم على موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني” وتعد هذه السيارة واحدة من السيارات التي تربعت على عرش الشهرة في الفترة الحالية ومنذ فترة إصدارها وتم إنشاء هذه السيارة في ثلاثة مصانع مثل مصنع شانجان سوزوكي ومصنع مجيار سوزوكي وأيضًا مصنع سوزوكي الجزائر داخل مدينة سعيدة ثم انتشرت بشكل كبير إلى باقي أسواق السيارات العالمية والمحلية.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2021 الجديدة

سعة المحرك تبلغ 1600 سي سي وقوته الحصانية حوالي 120 نيوتن.

أقصى سرعة من الممكن أن تصل إليها السيارة هي 180 كيلو متر لكل ساعة.

فتيس السيارة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات.

عزم دوران السيارة يبلغ 156 نيوتن لكل متر.

مميزات سيارة سوزوكي موديل فيتارا الجديدة

تتميز بأنها سيارة موفرة للبنزين.

الكاميرا الخارجية تعمل بزاوية كاملة 360 درجة مئوية بحيث يمكنها كشف كل الطريق أمام السائق.

عزلها للصوت والضوضاء الخارجية جيد جدًا.

مكبرات للصوت ومنافذ يو إس بي وAUX.

خاصية كشف النقطة العمياء والدخول الذكي.

الفرامل المانعة للانغلاق.

برنامج خاص بالاستقرار الالكتروني.

ارتفاعها عن الأرض جيد جدًا بحيث يمكنه تفادي المطبات التي قد تصيب أسفل السيارة.

المقاعد في المقصورة الداخلية مصنوعة من مواد عالية الجودة.

ثبات السيارة على الأراضي الوعرة جيد.

مزودة بأكثر وسائل الترفيه الحديثة والمتطورة.

عيوب سيارة سوزوكي موديل فيتارا الجديدة

ثبات محرك السيارة ضعيف عند السرعات العالية.

أماكن الصيانة التي توفر قطع غيارها وصيانتها غير متاحة بشكل كلي في الأسواق.

أسعارها أغلى من السيارات المنافسين لها التي من نفس الفئة.

المكونات الخارجية للسيارة مصنوعة من مواد ليست بالقوة المطلوبة.

جودة المقصورة الداخلية للسيارات المنافسة لها أعلى من مقصورتها الداخلية.

الصندوق الخلفي مساحته أقل من المنافسين لها.

نظام الترفيه والمعلومات الداخلي لها ضعيف.

عملية إعادة بيعها عملية صعبة نسبيًا.

أسعار سيارة سوزوكي موديل فيتارا الجديدة في سوق السيارات السعودية

يبدأ سعر السيارة في سوق السيارات السعودية من سعر 85,215 ريال سعودي في الفئات الأولى وحتى 110,250 ريال سعودي في الفئات الأعلى.