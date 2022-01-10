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عمر شويل - جدة تخفيض سعر تويوتا فورتشنر GX2 ديزل 2022 أكثر من 33 ألف شامل الضريبة بنسبة خصم تتجاوز 21%، لا شك أن فورتشنر تعتبر أحد أكثر السيارات العائلية مبيعاً بالمملكة، حيث تتميز بمحرك دفع رباعي مميز وتصميم داخلي واسع للغاية بحيث يفيدك للغاية سواء للاستخدام العائلي العملي، أو السفر البعيد على الطرق الوعرة حاملاً ما تريده من الأمتعة. نتناول اليوم في موضوعنا أبرز مواصفات فئة GX2 بريمي التي طُرحت بمحرك ديزل اقتصادي، كما نكشف لكم كما عودناكم أعزائي متابعي موقع ثقفني عن أقوى عرض تخفيض وأقل سعر للسيارة بالمملكة.

تخفيض سعر تويوتا فورتشنر GX2 ديزل 2022

العرض هذه المرة من شركة عبداللطيف جميل بتخفيض يصل إلى 21 بالمائة شامل الضريبة، فقد وصل سعر فورتشنر جي اكس 2 ديزل موديل 2022 إلى 121 ألف و900 ريال شامل الضريبة، وبذلك يمكنك توفير ما لا يقل عن 33 ألف ريال بعد أن نزل السعر من 155 ألف و250 ريال، كما يمكنك تقسيط السيارة بمبلغ 2438 ريال شهرياً. تتميز فئة GX2 بريمي بمحرك 4 سلندر ديزل سعة 2400 سي سي يولد قوة تعادل 147 حصان، صرفية الوقود جيدة جداً تمشيك أكثر من 14 كيلو متر للتر الديزل الواحد، والسيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي دبل خفيف دبل ثقيل مع قير اوتوماتيك تبترونك ثماني السرعات.

طرحت تويوتا نسختين أخرتين لفئة GX2 الأولى بمحرك بنزين دفع ثنائي بسعر 103500 ريال، أما النسخة الثانية فهي تأتي بمحرك بنزين دفع رباعي ويبلغ سعرها الآن 112900 ريال . بينما تأتي فئة جي اكس 2 بريمي ذات المحرك الديزل بأنوار ليد عالي واطي، جنوط حديد مقاس 17 انش واشارات على المرايا الجانبية مع إمكانية الطي أوتوماتيك. كما تتميز السيارة بوطايات جانبية وجناح خلفي، مقابض للأبواب من الكروم ، أنوار ليد خلفية وكشافات ضباب بالإضافة إلى مساحة أوتوماتيكية للزجاج الخلفي.

فورتشنر GX2 ديزل بريمي الجديدة

طُرحت فئة GX2 ديزل بريمي موديل 2022 من فورتشنر بمقاعد مخمل واكسسوارات داخلية من الكروم، زجاج كهربائي ونظام سنترلوك للسائق، تحكم من خلال المقود المتعدد المهام بالنظام الصوتي وعداد رحلات والاتصال بالبلوتوث. تتميز السيارة أيضاً بشاشة ترفيه تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام أمان، السيارة مجهزة بنظام صوتي يحتوي على 6 مكبرات للصوت ومنفذ يو اس بي، بالاضافة إلى منفذ طاقة ومشغل cd.

تتميز كذلك بنظام التراكشن كنترول للتحكم في الجر وهو يعد مانع إنزلاق أكثر تطوراً، المكيف يدوي مدعوم بفتحات تكييف خلفية في أماكن متفرقة. كما تأتي تويوتا فورتشنر الجديدة فئة جي اكس 2 بمواصفات عدة لغرض الأمان والقيادة المريحة، فهي تحتوى على عدد سبع احزمة أمان و3 وسائد هوائية للسائق والراكب، جلنط يدوي وفرامل ABS، بالاضافة إلى حساسات لنظام الثبات الالكتروني والكفرات في فورتشنر 2022 ديزل بريمي.