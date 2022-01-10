تويوتا راش الياباني الجديدة مواصفات السيارة الداخلية والخارجية واسعارها

تويوتا راش الياباني هي احدى ماركات تويوتا للسيارات العالمية، حيث أن تويوتا هي براند ياباني في مجال صناعة أجود أنواع السيارات، والوكيل المحلي لها في جمهورية مصر العربية هي شركة تويوتا إيجيبت، وتم الإعلان عن موديل راش لهذا العام والإعلان عن أسعار الفئات من موديل راش، وذلك بسبب بحث الكثير من الشباب عن هذا الموديل من أجل الشراء، وذلك بسبب تميز موديل راش بالكثير من المواصفات الرائعة التي تجعل الجميع يبحث عن أفضل أسعارها باستمرار.

تويوتا راش الياباني

تعتبر أسعار تويوتا راش من أنسب وأفضل الأسعار في مجال تجارة السيارات في السوق المصري.

راش من أنسب وأفضل الأسعار في مجال تجارة السيارات في السوق المصري. حيث أن الفئة الأولى من تلك السيارة F/O بسعر 350 ألف جنيه، والفئة الثانية H/L بسعر 370 ألف جنيه في السوق المصري.

كما تتميز تويوتا راش بأنها أحدث موديلات السيارات الرياضية التي تستخدم في أكثر من مجال SUV.

حيث أن بها 7 مقاعد وفيها محرك رباعي الأسطوانات، وبها سعة 1500 سي سي.

كما أنها لديها قوة 103 حصان، وعزم الدوران فيها يصل إلى 136 نيوتن/ متر.

ومتصل بناقل الحركة الرباعي متعدد السرعات والأتوماتيك.

مواصفات موديل تويوتا راش