نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا راش الياباني الجديدة مواصفات السيارة الداخلية والخارجية واسعارها في المقال التالي
عمر شويل - جدة تويوتا راش الياباني الجديدة مواصفات السيارة الداخلية والخارجية واسعارها - ثقفني
تويوتا راش الياباني هي احدى ماركات تويوتا للسيارات العالمية، حيث أن تويوتا هي براند ياباني في مجال صناعة أجود أنواع السيارات، والوكيل المحلي لها في جمهورية مصر العربية هي شركة تويوتا إيجيبت، وتم الإعلان عن موديل راش لهذا العام والإعلان عن أسعار الفئات من موديل راش، وذلك بسبب بحث الكثير من الشباب عن هذا الموديل من أجل الشراء، وذلك بسبب تميز موديل راش بالكثير من المواصفات الرائعة التي تجعل الجميع يبحث عن أفضل أسعارها باستمرار.
تويوتا راش الياباني
- تعتبر أسعار تويوتا راش من أنسب وأفضل الأسعار في مجال تجارة السيارات في السوق المصري.
- حيث أن الفئة الأولى من تلك السيارة F/O بسعر 350 ألف جنيه، والفئة الثانية H/L بسعر 370 ألف جنيه في السوق المصري.
- كما تتميز تويوتا راش بأنها أحدث موديلات السيارات الرياضية التي تستخدم في أكثر من مجال SUV.
- حيث أن بها 7 مقاعد وفيها محرك رباعي الأسطوانات، وبها سعة 1500 سي سي.
- كما أنها لديها قوة 103 حصان، وعزم الدوران فيها يصل إلى 136 نيوتن/ متر.
- ومتصل بناقل الحركة الرباعي متعدد السرعات والأتوماتيك.
مواصفات موديل تويوتا راش
- تعتمد سيارة تويوتا راش على نظام الجر الخلفي.
- كما أنها سريعة الانتقال من وضع السكون لتصل إلى 100 كيلو متر في الساعة في خلال 14 ثانية.
- وتستهلك وقوم 6.7 لتر للوصول لمسافة 100 كيلو متر.
- سعة الحقيبة الخلفية للسيارة هي 210 لتر، وعرضها 1696 مم، وارتفاعها 1706 مم.
- تتميز بوجود كافة وسائل الأمن والأمان والسلامة أثناء القيادة، حيث يوجد الوسائد الهوائية.
- والفرامل التي تقوم بمنع الانغلاق وتوزيع فراملها بشكل إلكتروني.
- كما أن بها نظام مساعدة صعود الأماكن العالية، وفيها توازن تكنولوجي متطور.
- تحتوي السيارة راش على جنوط رياضية سميكة 16 بوصة.
- وبها مرايات على الجانبين تعمل بالكهرباء.
- كما بها كشافات للضباب من الجهة الأمامية وإضاءة متوسطة ليد.
- وتحتوي على تكييف أتوماتيكي، ومكبر للسماع الصوت وبلوتوث، ووصلة اتصال بالهاتف.
- كما أن بها نظام الركن التكنولوجي الذكي، وبها حساسات ركن من الخلف.
- وتحتوي السيارة على ألوان وتصميمات للإطار من الخارج جميلة الشكل تناسب كافة الأذواق.
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