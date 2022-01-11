نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بأسعار رخيصة لظروف السفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بأسعار رخيصة لظروف السفر، توفرت اليوم عدة عروض مميزة لمن يرغب في شراء مستعمل نظيف بأقل الأسعار، والعرض الأول في تقريرنا على هيونداي⁩ ⁨توسان⁩ دبل مستعملة موديل ⁨2017⁩ ، حالة البودي وكالة من دون أي رش لذا فهو لا يخلو من بعض الخدوش البسيطة، الماكينة 4 سلندر 2400 سعة سي سي والقير أوتوماتيكي تبترونيك والعداد لا يتجاوز 156 ألف كيلو متر. السيارة باللون السيلفر والمقاعد مخمل والزجاج كهرباء، وتتميز بحساسات وإضاءات ليد نهارية إلى جانب كشافات ليد عالي واطي وكالة، كما أنها مزودة بمانع انزلاق ABS وحساسات كفرات. سبب البيع السفر والسعر المطلوب هو 52 ألف ريال.

سيارات مستعملة للبيع لظروف السفر

العرض الثاني في تقريرنا اليوم سيكون على سيارة بي ام دبليو فئة X موديل 2011، ماكينة بنزين قوية 6 سلندر والقير أوتوماتيك والعداد 230 ألف كيلو متر، السيارة بحالة الوكالة لا يوجد أي رشوش والاستعمال نظيف جداً، إلى جانب أنه تم تركيب عدة إضافات لن يتم احتسابها من قيمة السيارة وهي نظام صوتي بايونير أصلي بتكلفة 3000 ريال، كشافات led باللون الثلجي إلى جانب إضاءات زينون بنفس اللون، سبويلرات وحمالات ورش للجنوط بدهان ألماني أسود بتكلفة كلية تصل إلى 6 آلاف ريال. البيع لأعلى سوم وسبب البيع هو السفر والخروج النهائي.

السيارة التالية معنا هي نيسان باثفندر فئة SV موديل 2017 بحالة الوكالة، السيارة بها دبل ونظام الحركة فيها أوتوماتيكي والعداد 26 ألف كيلو متر فقط، السيارة شبه جديدة مواصفات كاملة استعمال خفيف للغاية ولا تشكو من أي مشكلة داخلية أو خارجية أو حوادث سابقة، وهي ملك خاص وليس عليها أي أقساط والبيع فقط بداعي السفر. التواصل للجادين فقط والبيع قريب والسعر المطلوب هو 95000 ريال.

سيارات للتنازل أو البيع بسعر رخيص

العرض التالي على ⁨نيسان⁩ ⁨صني⁩ الشكل الجديد موديل ⁨2021 عدادها فقط 19 ألف كيلو متر، السيارة مازالت تحت مظلة البنك وأقساطها على مصرف الرياض، وهي للبيع أو التنازل قسط بدون دفعه أخيرة والسبب السفر للدراسة، في حالة الدفع كاش فإن السعر هو 49500 ريال، وفي حالة التقبيل يتم دفع قسط شهري 1150 ريال لمدة 53 شهر مع سداد مبلغ 2500 ريال للتنازل. السيارة فئة ستاندر بها تظليل للزجاج وتظليل عازل مع حماية للبدي بتكلفة 2000 ريال، والمحرك اقتصادي جداً اللتر يمشيك حوالي 23.5 كيلو متر للتر الواحد.