الجبارة وصلت السعودية.. سوزوكي التو 2022 سيارة الموسم الجديدة بمواصفات حديثة وأداء عالي

مواصفات سيارة سوزوكي التو من أهم ما يرغب بالتعرف عليه مختلف المهتمين بمتابعة أحدث الموديلات من ماركة سوزوكي المميزة وأبرزها موديل ألتو الجديد للعام ألفين اثنين وعشرين والتي تعد من السيارات والشاحنات الممتازة والتي تعتبر من أهم الموديلات التي من الممكن أن توفر لمختلف المشترين لها كل ما يطمحون له من امتيازات عالية للقيادة، ومن خلال هذا المقال نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن السيارة من الموديل ألتو المدعومة بأفضل وأبرز التجهيزات التي تسهم في الحصول على سيارة أو شاحنة هي الأقوى وتعد من السيارات المنافسة لأقوى الموديلات من الماركات المختلفة وعن أهم مواصفاتها وتكلفة شراءها نتحدث بالتفصيل فيما يأتي.

مواصفات سيارة سوزوكي التو

الأسعار وكل ما يتعلق بالمواصفات للسيارة سوزوكي التو موديل 2022 نتعرض له عبر تلك الفقرة ومن الممكن أن تكون المواصفات وما قد تم تزويد النظام الخاص بالسيارة به يعد من أبرز ما يلفت الأنظار لها إذ تتمتع بقوة الهيكل مع جمال التصميم وتجمع بين المكونات ذات الأداء العالي مع انسيابية سيرها على الطريق مهما بلغ من صعوبة وفيما يأتي أهم المواصفات الخاصة بالسيارة وأفضل تجهيزاته عن مواصفات سيارة سوزوكي بالسعودي عن المواصفات الأهم لسيارة سوزوكي التو 2022 ما يلي

السيارة بالمحرك الذي يبلغ من السعة ثمانمئة سي سي.

المحرك من النوع الثلاثي الاسطوانات.

العزم الأقصى لدوران المحرك يصل للقيمة ثمانية وستين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي لسوزوكي من النوع خمسي التحرك وأوتوماتيك.

التسارع للسيارة يتم خلال عشرين ثانية فقط.

السرعة القصوى للسيارة تصل لها لتبلغ مائة وثلاثين كيلو متر في الساعة.

السرعة القصوى للسيارة تصل لها لتبلغ مائة وثلاثين كيلو متر في الساعة. المتوسط للاستهلاك الخاص بالوقود للسيارة يصل لنحو ثلاثة لترات.

السيارة طولها يصل لحوالي ثلاثة مترات ونصف.

أسعار سيارة سوزوكي التو بالسعودية

أسعار سيارة سوزوكي التو 2022 يصل بالسوق المحلي للقيمة المالية والتي تصل لنحو مائة أربعة وعشرين ألف جنيه مصري وهذا ما يكون بمختلف المعارض والأسواق المحلية بجمهورية مصر العربية وهذا السعر لسيارة بقوة سبعة وأربعين حصان.