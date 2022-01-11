نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطفرة في عالم السيارات هيونداي بايون 2022 وأسعارها المنافسة بشدة في سوق السيارات في المقال التالي
هيونداي بايون 2022 أحدث إصدارات هونداي إليكم أهم المعلومات والمواصفات للسيارة هيونداي بايون وأدق التفاصيل الحصرية وكل ما يتعلق بأبعاد السيارة ومواصفات الأمان والتجهيزات الداخلية للمقصورة وأيضا التجهيزات الداخلية الخارجية تجهيزات الإضاءة المميزة وأهم ما يجعلها مناسبة للمسافات الطويلة وما يجعلها عائلية أمنة وكل ما يتوفر بها من وسائل الراحة والرفاهية فهي حقا متميزة.
مواصفات السيارة هيونداي بايون HYUNDAI BAYON BC3-Spirit
سنتناول أهم مواصفات السيارة هيونداي بايون وما يجعلها منافسة بشدة لباقي السيارات في فئتها.
وسائل الراحة والرفاهية في السيارة هيونداي بايون 2022
- مثبت السرعة.
- حساس إضاءة اتوماتيك.
- شاحن أمامي usb
- شاحن خلفي usb.
- نظام ترفيه ستاندرد fm/am بشاشة3.8
- عجلة قيادة متعددة المهام.
- نظام بلوتوث للهاتف.
- 4 سماعات عالية الجودة.
التجهيزات الخارجية للسيارة هيونداي بايون 2022
- جنوط مقاس(R15 185 /65)”15
- إطار طوارئ حديد.
- سبويلر خلفي.
- كساحات انزلاقية مطلية بالفضة.
- زجاج مظلل.
- حوامل السقف.
- زجاج خلفي داكن اللون.
- سخانات زجاج خلفي.
- مرأيات كهربائية الطي.
التجهيزات الداخلية للسيارة هيونداي بايون 2022
- عدادات مزودة بشاشة 3.5LCD
- مقاعد قماش.
- مسند ذراع أمامي مع صندوق تخزين منزلق.
- تحكم بضغطه واحده في زجاج السائق.
- جعلة قيادة قابلة للامالة والامتداد.
- تكييف هواء يدوي.
- مقعد خلفي قابل للطي.
أبعاد السيارة هيونداي بايون 2022
- الطول الكلي(mm)4,180
- العرض الكلي(mm) 1,557
- الارتفاع الكلي (mm) 1,500
- قاعدة العجلات(mm) 2,580
- ارتفاع المركبة عن الأرض(mm) 165
- السعة التخزينية لصندوق الأمتعة (L) 411
مواصفات الأمان للسيارة هيونداي بايون 2022
- مرأيات جانبية قابلة للتدفئة كهربائي.
- وسادة هوائية للسائق.
- وسادة هوائية الراكب الامامي.
- نظام مراقبة ضغط الإطارات.
- جهاز تحزير المسافات الخلفية للحفاظ على مسافة أمنة بين السيارة والسيارات التي خلفها وأيضا عند الركن قريبا من الرصيف.
- خاصية إيقاف السيارة بعد التصادم.
- برنامج نظام التوازن عند المرتفعات.
- نظام الاتزان الاكتروني.
- توزيع قوة المكابح إلكترونيا.
- مكابح مضادة للانغلاق.
- مانع إدارة المحرك.
القدرة والأداء للسيارة هيونداي بايون
- أقصى قوي حصانية (HP/RPM) 100/6,000
- أقصى عزم(NM/RPM) 134,4,000
- السعة اللترية 1.4
- ناقل الحركة 6speed AT
- تجهيزات الإضاءة
- إضاءة نهارية LED
- إضاءة إرشادية LED
- إضاءة جانبية بالمرأيات LED
- إضاءة داخليه خافته.
- إضاءة خلفية LED للسبويلر الخلفي.
- مصابيح ضباب خلفيه.
- مصابيح أمامية هالوجين.
سعر السيارة هيونداي بايون
2022
يتراوح سعر الهيونداي البايون من 300 ألف جنيه مصري الي 365 ألف جنيه مصري .
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