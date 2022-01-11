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عمر شويل - جدة عرض تويوتا راش 2022 استاندرد في السعودية من عبداللطيف جميل من العروض الجذابة فعلًا. فهذه السيارة لازال تحتفظ بقوتها واستهلاكها للوقود المناسب. بل ومحركها المناسب وسعرها الجيد الأفضل من السيارة الكروس أوفر للمنافسين. فرغم أن هذه السيارة تصنيفها كروس أوفر سي.يو. في SUV فهي عائلية جدًا من الداخل. متوسطة الحجم وليست من الحجم الكبير.

عرض تويوتا راش 2022 استاندرد في السعودية والقسطُ مفاجأة

القسط الشهري 1,140 ريال سعوديًا. وهذا قسط مناسب ويمكنك تقليله، وذلك لو كانت الدفعة الأخيرة التي ستحددها كبيرة.

الدفعة الأولى 0 ريال سعودي. أي لا توجد أي دفعة أولى وهذا مناسب جدًا.

المدة 60 شهر. في رأيي أنها مدة كافية لشراء السيارة بصورة جيدة.

معلومات أكثر عن عرض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 استاندرد في السعودية

التقسيط من خلال الإيجار التمويلي.

عرض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 استاندرد ساري حتى نهاية شهر يناير 2022 أو حتى نفاد الكمية.

الإيجار الشهري محسوب على أساس مدة 60 شهر ويقد يشمل تعريفة ضريبة القيمة المضافة.

مُعدل النسبة السنوي 15.3% تقريبًا.

الصور الموجودة في الحملة للعرض فقط وقد تكون غير مطابقة لجميع الفئات، مع تطبيق الشروط والأحكام.

سعر تويوتا راش 2022 في السعودية

سعر تويوتا راش 2022 في عبد اللطيف جميل بالنسبة للفئة القياسية استاندرد يصل لـ 71 ألف ريال و 990 ريال سعودي. ويشمل هذا ضريبة القيمة المضافة والتي تصل لـ 16% من السعر الأصلي. مع العلم أن هذا السعر غير شامل رسوم التسجيل، والتأمين على السيارة.

عيوب تويوتا راش 2022

من المشهور بخصوص عيوب تويوتا راش 2022 أن المحرك ليس قويًا بشدة ضمن الفئة التي تصنف فيها السيارة. وصوت المحرك ليس بالمناسب، ولا يوجد بها تكاية داخلية.

كذلك من المشهور في عيوبها أن جميع موادها المصنعة بالداخل من البلاستيك وضعيفة. والأفضل أن يسير من يشتريها على سرعات ما بين 80- 100 كيلومتر وليس أكبر من ذلك لأن الآداء لن يكون جيد.

تويوتا راش 2022 فل كامل

مميزات تويوتا راش 2022 ستاندرد

من أشهر مميزات هذه السيارة أن بها مكان لـ 7 ركاب بالغين. ويعطيك فرصة لكي يتنقلوا بداخل المدن بكل سهولة. كما أن استهلاك الوقود بها جيد. والمحرك رغم أنه ضعيف إلا أنه جيد في الفئة السعرية هذه ، فهو أفضل من سعر الكروس أوفر المنافسين.

ومن الميزات الأخرى أيضًا أن هذه السيارة مصنفة كروس أوفر اس. يو في رغم أن البعض يصنفها ميني فان لأنها عائلية من الداخل وليست ضخمة الحجم بل متوسطة في حجمها.

مواصفات تويوتا راش 2022

موتور لسيارة من نوع VVT-i.

سعة المحرك: 1.5 لتر بعدد 4 سلندر.

قوة 103 حصان عند عدد لفات 6000 لفة في الدقيقة.

عزم للدوران 136 نيوتن متر عند عدد لفات 4200 لفة في الدقيقة.

ناقل الحركة مكون من اربع سرعات اوتوماتيكيه.

نظام الدفع خلفي .

نوعية الوقود المفضل لهذه المركبة هي بنزين 91 .

مواصفات السيارة من الخارج

الشبك الامامي مطلي بالكروم بأكمله في جميع القطع التي تأتي منه. الشبك يأتي بفتحات كبيرة الحجم لتعطي للسيارة لمسة من الرياضية. المصابيح الامامية تأتي بتقنية ليد نهارية مع العالي والمنخفض . وتحتوي على مؤشرات انعطاف مدمجة مع هذه المصابيح. أما مصابيح الضباب التي تأتي في أسفل طرفي المصد الأمامي فهي هالوجينية . يوجد حول مصابيح الضباب قطع من الكروم اللامع لتعطي مظهر أكثر جاذبية. الاطارات بمقاس 17 بوصة مطلية بالكروم و مكحلة ايضا. المرايا الجانبية بها مؤشرات انعطاف . الحواف السفلية للزجاج الجانبي مطلي بالكروم . مقابض الأبواب تأتي بنفس لون جسد السيارة. قضبان أعلى السقف باللون الاسود يعطي للسيارة لمسة رياضية و قادرة على حمل الأغراض. جناح خلفي كبير الحجم في أعلى السقف ليعطي للمركبة لمسة رياضية. الاسطبات الخلفية تأتي مابه للمصابيح الأمامية بتقنية ليد كبيرة الحجم و مدمج بها ايضا مؤشرات الانعطاف. مصابيح ضباب خلفية. حساسات خلفية للمساعده في الركن. مساحة الزجاج كبيرة الحجم حول السيارة مما يعطي قدرة على الرؤية الافضل اثناء التحرك بالمركبة.

فتح باب السيارة من خلال الريموت.

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