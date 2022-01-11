نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لمحدودي الدخل” أرخص سيارات بسعر مناسب تبدأ بـ30 الف (تعرف عليهم) في المقال التالي
“لمحدودي الدخل” أرخص سيارات بسعر مناسب تبدأ بـ35 الف نقدم لكم موضوع من أجمل المواضيع وأكثرها أهمية بالنسبة للأفراد محدودة الدخل وهي سيارات بسعر أقل من 50 ألف جنيه مصري، وذلك بعد أن أصبحت أسواق السيارات مليئة بالسيارات غالية الثمن والتي لن تستطيع كل الفئات المجتمعية تحمل تكلفتها وهذه السيارات التي هي موضوع مقالنا اليوم ليس من أردأ الأنواع وإنما تتمتع بمواصفات رائعة ومن جميع الشركات ولكنها مستعملة ولكنها تتميز بإمكانيات متميزة سنقوم بالكشف عنها اليوم في سطور المقال.
سيارات بسعر أقل من 50 ألف جنيه في سوق السيارات المصري للمستعمل
إليكم أشهر وأفضل السيارات المقدمة في سوق المستعمل في جمهورية مصر العربية وبسعر يبدأ من أقل من 50 ألف جنيه مصري ومن بين هذه السيارات ما يلي:-
- أول سيارة معنا هي سيار دايهاتسو شاريد موديلات تم اصدارها في الفترة الزمنية بين 1991 و1994 والمتوفرة في السوق بأكثر من حالة.
- ويعتمد سعرها على الحالة وتتراوح أسعارها في سوق المستعمل من 35 إلى 50 ألف جنيه مصري.
- بعد ذلك تأتي سيارة “سوزوكي ماروتي” والتي هي من مواليد 1998 وحتى عام 2009 السابقين، وتتراوح أسعار هذه السيارة بين 35 و50 ألف جنيه مصري.
- أما سيارة “برودوا كانشيل” فتتراوح أسعارها بحسب الحالة أيضًا من حوالي 40 ألف إلى 50 ألف جنيه مصري والسيارات المتوفرة من هذا النوع اصدار من عام 1997 إلى 1999م.
- بالنسبة إلى السيارة التي من إصدار يتراوح بين 1996 إلى 1999 فهي سيارة “كيا برايد هاتشباك”.
- والتي تبدأ أسعارها في سوق المستعمل من 40 إلى 50 ألف جنيه مصري.
- وكذلك سيارة “دايو ماتيز” المميزة والتي من إصدارات الفترة بين عامي 1999 و2001.
- بأسعار تبدأ من 40 وتصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
- وإليكم سيارة بيجو 30 التي صدرت لأول مرة في الأسواق المحلية والعالمية في عام 1977.
- وكانت من أشهر السيارات حينذاك، وتقدم السيارة في السوق المصري للمستعمل بسعر يبدأ من 20 ألف جنيه مصري.
- أما الخنفساء والتي هي سيارة “فولكس فاجن بيتلز ” الألمانية الرائعة فظهرت السيارة في الفترة ما بين 1938 و1972 م والتي هي متوفرة الآن في سوق المستعمل المصري بسعر يبدأ من 13 إلى 20 ألف جنيه مصري فقط لا غير.
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