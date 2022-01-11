“لمحدودي الدخل” أرخص سيارات بسعر مناسب تبدأ بـ30 الف (تعرف عليهم)

“لمحدودي الدخل” أرخص سيارات بسعر مناسب تبدأ بـ35 الف نقدم لكم موضوع من أجمل المواضيع وأكثرها أهمية بالنسبة للأفراد محدودة الدخل وهي سيارات بسعر أقل من 50 ألف جنيه مصري، وذلك بعد أن أصبحت أسواق السيارات مليئة بالسيارات غالية الثمن والتي لن تستطيع كل الفئات المجتمعية تحمل تكلفتها وهذه السيارات التي هي موضوع مقالنا اليوم ليس من أردأ الأنواع وإنما تتمتع بمواصفات رائعة ومن جميع الشركات ولكنها مستعملة ولكنها تتميز بإمكانيات متميزة سنقوم بالكشف عنها اليوم في سطور المقال.

سيارات بسعر أقل من 50 ألف جنيه في سوق السيارات المصري للمستعمل

إليكم أشهر وأفضل السيارات المقدمة في سوق المستعمل في جمهورية مصر العربية وبسعر يبدأ من أقل من 50 ألف جنيه مصري ومن بين هذه السيارات ما يلي:-