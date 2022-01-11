السيارة الرائعه.. تويوتا لاندكروزر برادو 2022 PRADO في السعودية مواصفاتها واسعارها

السيارة الرائعه.. تويوتا لاندكروزر برادو 2022 PRADO في السعودية والتي قامت شركة تويوتا اليابانية الشهيرة بالكشف عنها في ذكراها الـ 70 وصُنفت السيارة بأنها واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي وقدرة سيرها على الأراضي الوعرة عالية وموضوعنا اليوم يتناول كل ما يخص سيارة لاند كروزر الجديدة للموديل الجديد لها والذي من المتوقع أن يتم انتشاره في جميع الأسواق قريبًا بمجرد حلول عام 2022 وسنوضح لكم أيضًا أبرز مميزات السيارات وأسعارها في السوق السعودية.

إمكانيات ومواصفات ومميزات سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022

مزودة بأقوى الموتورات مكون من 4 أسطوانات وسعته 2100 سي سي (2.1 لتر).

مكون من 4 أسطوانات وسعته 2100 سي سي (2.1 لتر). قوة الموتور تبلغ 164 حصان وأقصى عزم دوران له 264 نيوتن لكل متر.

الموتور يقترن بفتيس أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات.

وزن السيارة الكلي حوالي 2510 كيلو جرام وحجم خزان الوقود هو 87 لتر.

السيارة مزودة بـ 4 أبواب في المملكة العربية السعودية لأسواق السيارات بينما 3 أبواب في الإمارات العربية المتحدة.

معدل استهلاك السيارة من البنزين 10.6 لتر لكل 100 كيلو متر مسافة.

السيارة مزودة بمحرك آخر سعته اللترية تبلغ 2.7 لتر وبعزم دوران أقصاه 500 نيوتن لكل متر وبقوة 161 حصان.

خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

تقنية التحكم في مقود السيارة باللمس.

تدعم خاصية الهواتف الذكية Android Auto وخاصة البلوتوث.

المكبرات الصوتية مكونة من 6 طبقات وتحتوي على راديو am , fm .

منافذ USB و خاصية Apple Carplay.

مقاس شاشة السيارة الرئيسية يبلغ 9 إنش فأكثر.

تحذير السائق عند خروجه عن المسار الصحيح وتحذيره عند هبوط وصعود التلال.

مزودة بقفل مركزي وتعمل بتقنية الدخول الذكي.

مراقبة ضغط هواء الجو على إطارات السيارة.

خاصية كشف النقطة العمياء.

تنبيه السائق عند رجوعه للخلف واصطدامه بشيء.

التوزيع الإلكتروني لفرامل السيارة EBD.

مصابيح أمامية من الليد المضيئة تعمل بالنهار وأخرى تعمل ليلًا.

حساسات خلفية وأمامية تساعد في ركن السيارة.

وسائد هوائية في جميع نواحي السيارة لحماية الركاب عند الاصطدام والحوادث.

أسعار سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022 في السوق السعودية

بدأت أسعار سيارة تويوتا برادو 2022 في سوق السيارات السعودية من سعر 144.165 ريال سعودي في فئات السيارة الأقل تجهيزًا.