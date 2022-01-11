نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وووصل الوحش الامريكي.. جيب جراند شيروكي 2022 مواصفات واسعار وعيوب سيارة الاحلام في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وووصل الوحش الامريكي.. جيب جراند شيروكي مواصفات واسعار وعيوب أخيرًا قامت الشركة الأمريكية جيب بالإعلان عن صدور جيب جراند شيروكي الإصدار الأحدث لعام 2022، كما كشفت عن إضافتها لعدد من المزايا والصفات الجذابة القياسية، ومن المتوقع طرح السيارة في السوق العربي خلال الشهور القريبة القادمة، وفيما يلي سنعرض جميع معلومات هذه السيارة، فتابعوا.

مواصفات سيارة جيب جراند شيروكي 2022

تم طرح السيارة إصدار العام الجاري بمواصفات مميزة، والتي سنسردها لكم فيما يلي:

حيث أنها تتمتع بأبعاد مثالية، فيبلغ طول السيارة 5204 مم وتكون أكبر من الإصدار السابق بـ 39 سم، أما طول قاعدة الإطارات فيكون 3091 مم ويكون أكبر عما سبقه بـ 17 سم.

هذا بجانب أن عرض السيارة كذلك يأتي أكبر مما سبقه بـ 2 سم، ويبلغ في هذا الإصدار 1960 مم، في حين أن خلوص السيارة الأرضي يبلغ 22 سم.

كما نرى أن السيارة تأتي مزودة بأربع جنوط رياضية ذات مقاس 18 بوصة للفئة الأولى منها، أما الفئات الأعلى فتأتي بجنوط 20 بوصة.

مميزات سيارة جيب جراند شيروكي 2022

وبالنسبة لما تحتويه جراند شيروكي 2022 من مزايا، فتكون كالتالي:

يتوفر بالسيارة المطروحة حديثًا نظام ترفيهي كامل، مع عدد من وسائل الحماية والأمان.

وقد صُممت المقصورة الداخلية للسيارة بأفضل الخامات وأجودها، وللعلم فقد صرحت الشركة أنه تم لف مقاعد السيارة بشكل يدوي، والذي أتت بخامة جلد فاخرة.

علاوةً على أنظمة الترفيهية الشاملة بها من نظام صوت بعدد كبير من السماعات، مع دعم الآبل كار والأندرويد أوتو.

كما أن جيب جراند شيروكي 2022 تتوفر بعدد 16 وضعية خاصة بالتحكم وضبط نظام التدفئة وحركة المقاعد، وذلك يكون كهربائيًا.

ويعتبر هذه المرة الأولى بإصدارات جيب أن تأتي بنظام مساج بها ويتكون من 5 وضعيات مختلفة.

عيوب سيارة جيب جراند شيروكي 2022

حتى الآن لم تظهر أو يتم الكشف عن عيوب بسيارة جيب جراند شيروكي 2022، وذلك لحداثتها في الأسواق، ولكن عند العلم بأيٍ من عيوبها سنقوم بإخطاركم فورًا عبر تحديث فوري للمقالة.

اسعار سيارة جيب جراند شيروكي 2022 في السعودية

وتتوفر جيب جراند شيروكي 2022 في المملكة العربية بأسعار تبدأ من 131.261 ألف ريال سعودي.