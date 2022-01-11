تبدأ 32 الف ريال.. أرخص سيارات حديثة في السعودية 2022 مواصفاتها جبارة

تبدأ 32 الف ريال.. أرخص سيارات حديثة في السعودية 2022 ، فرصة شراء السيارات بأسعار مناسبة ورخيصة وتناسب جميع الفئات المجتمعية للمشترين في المملكة العربية السعودية، وتتميز السيارات الرخيصة في السوق السعودية لهذه الفترة بعدة إمكانيات قد لا تكون متوفرة في سيارات أخرى أغلى منها ثمنًا وأحدث منها وسنوضح بشكل تفصيلي كل المعلومات التي تخص كل سيارة متاحة من ضمن السيارات وأسعارها في سوق السيارات السعودي الآن.

أرخص سيارات حديثة في السعودية 2022

تتمثل السيارات الرخيصة والمعلن عنها في المملكة العربية السعودية لعام 2022 الجاري في كل مما يلي:-

1. BYD F3 كومفورت 2022

إمكانيات السيارة وأسعارها هي:-

يبلغ سعر السيارة في سوق السيارات السعودي حوالي 43.700 ريال سعودي.

تنتمي السيارة إلى فئة سيارات السيدان ذات الدفع الأمامي.

المحرك يعمل بالبنزين وسعته 1500 سي سي (1.5 لتر) ومكون من أربع سطوانات وناقل حركة أوتوماتيكي من النوع CVT.

محرك السيارة قوي وثباته عالي عند السرعات العالية واقتصادي في استهلاك البنزين.

قوة الموتور تبلغ 80 حصان ومعدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 17.8 كيلو متر في اللتر.

تعتمد على خاصية التشغيل بالريموت الكونترول (خاصية الدخول الذكي) والمحرك يتم تشغيله عبر زر معين.

مزودة بخاصية القفل الآلي (القفل الذكي) للأبواب والنوافذ ويتم التحكم في نظام تكييف السيارة مانيوالي.

مراقبة ضغط الهواء في الإطارات والمقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر .

تحتوي على أفضل وسائل الحماية والآمان وخاصية كبح الفرامل المانعة للانغلاق.

منافذ USB ومداخل AUX.

النظام الصوتي مكون من ست سماعات صوتية.

2. شانجان السفن موديل 2022

أما بالنسبة إلى سيارة شانجان السفن الجديدة لعام 2022 فتتمتع بالإمكانيات والأسعار التالية:-