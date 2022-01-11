“الواعرة الاسطورة…. كيا سبورتاج سيارة المستقبل مواصفاتها وأسعارها في السوق السعودي

“الواعرة الاسطورة…. كيا سبورتاج 2021 سيارة المستقبل من مواصفاتها وأسعارها في السوق السعودية حيث أنها واحدة من أفضل السيارات التي تم إصدارها في نهايات عام 2020 لتنتشر في الأسواق وبشكل خارق في بدايات الربع الأول من عامنا الميلادي الحالي 2021 في كل الأسواق المحلية والعالمية وتتميز السيارة بمواصفات مميزة جعلتها تتفوق على منافسيها في نفس السوق ومن نفس الجيل والفئة وسنوضح لكم بالتفصيل مميزاتها وعيوبها وأسعارها وكل ما يخص السيارة.

أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج الجديدة

ذات محرك قوي سعته تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته الحصانية تبلغ حوالي 140 حصان.

المحرك مكون من 4 أسطوانات ومرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويدور بعزم دوران يبلغ 161 نيوتن لكل متر.

تسارع للسيارة يبدأ من نقطة الصفر حتى مسافة قدرها 100 كيلو متر في زمن قدره 11.1 ثانية.

أقصى سرعة للسيارة تبلغ 201 كيلو متر لكل ساعة.

ارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 170 مللي متر.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 7.5 لتر عند قطعها مسافة تبلغ 100 كيلو متر.

من نوع سيارات الكروس أوفر كبيرة الحجم التي تسمح للرحلات العائلية حيث يمكنها حمل إلى حوالي 7 أفراد.

مميزات سيارة كيا الجديدة موديل سبورتاج

استهلاكها للوقود اقتصادي بشكل كبير مقارنة بالمنافسين لها.

نشاط واستجابة المحرك بسرعة عالية بالرغم من أنه ليس أقوى المحركات.

حصلت على 5 نجوم في الاختبارات العالمية لوسائل الحماية والأمان.

مقاعد السيارة مريحة ومصنوعة من قماش ناعم ومريح جدًا.

مساحتها الداخلية رحبة مما تعمل على راحة الركاب.

عيوب سيارة كيا الجديدة موديل سبورتاج

قوة محركها وعزم دورانه يستهلك عدد كبير من اللفات.

عزل السيارة للصوت إلى الداخل ليس جيدًا وخاصة ابتداءً من السرعات المتوسطة وليست العالية.

جسم السيارة يميل عن القيادة على المعطفات بسرعة عالية.

نظام التوجيه الخاص بالسيارة أقل من السيارات المنافسة لها.

تفتقر لبعض وسائل الأمان والترفيه الضرورية والموجودة في المنافسين من نفس الفئة.

أسعار سيارة كيا الجديدة موديل سبورتاج في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار السيارة في السوق السعودية من سعر 80 ألف ريال سعودي في فئتها الأولى حتى سعر 105 ألف ريال سعودي في الفئات الأعلى.