نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هيونداي توسان 2022 hyundai tucson الصور والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة هيونداي توسان 2022 hyundai tucson تعتبر من أنجح الموديلات التي قدمت من قبل شركة هيونداي الكورية، في فئة الكروس أوفر الرائعة، سيارة مذهلة وقوية، تقدم أداء مبهر على الطرقات بمختلف أنواعها سواء داخل المدينة، أو السريعة، وبين الجبال، وفوق الرمال، تملك مواصفات قتالية، وعدوانية، ذات تصميم جذاب وشرس في ذات الوقت، تجمع مابين الإبهار والعملية، تصلح لجميع الاستخدامات، لذا فهي تأتي من ضمن قائمة أفضل السيارات في الوطن العربي، تم إدخال بعض التحديثات على النسخة الجديدة منها، لتحفظ مكانها بين المنافسين، فماهي مواصفات 2022 hyundai tucson والأسعار إليكم التفاصيل.

مواصفات هيونداي توسان 2022 hyundai tucson

التصميم الجديد من هيونداي توسان 2022 لا يشمل فقط الشكل الخارجي أو المقصورة الداخلية، بل حصلت النسخة الجديدة على مكونات هجينة قوية جداً، دون المساس بكفاءة المركبة، التصميم الخارجي جريء وحاد مع شباك أمامية شرسة، غير عادية على غرار سيارة سيدان النترا، المصابيح الأمامية مدمجة مع الشباك، للحصول على المزيد من الغموض، والجاذبية في المقدمة، الجنوط ضخمة قياس 19 بوصة، من الخلف تم تزويدها بمصابيح مميزة led، المصد الخلفي مختلف ذو ملمس ماسي.

مقصورة توسان 2022 hyundai tucson الداخلية

المقصورة الداخلية من الأمور الهامة ومن ضمن الأولويات التي يبحث عنها العملاء عند الرغبة في شراء سيارة لأنها المكان الذي سيقضون به ساعات طويلة، لذا يجب أن تكون مريحه، والجلوس بها ممتع، ذلك ما توفره سيارة توسان 2022 مقصورة فاخرة على أعلى مستوى، مصنوعة من أفضل الخامات، مقاعد أمامية وخلفية رحبة، مساحات واسعة للرأس، والأقدام، جيدة التهوية، والتكييف مع حالة المناخ، تعزل الصوت عن العالم الخارجي بشكل جيد، تزينها الزخارف الفضية في بعض الأنحاء، تمنحها المزيد من الجاذبية.

تأتي بمجموعة من أنظمة الترفيه الرائعة شاشة لمس 10،3 بوصة، نظام التشغيل بسيط يسهل التعامل معه، نظام الصوت من BOSE ومكبرات صوت في أرجاء المقصورة، السيارة تدعم تقنية الاتصال بالاجهزة المنزلية، أو الأضواء، من المميزات الرائعة، التي لاتتوفر في المنافسين من ذات الفئة.

قوة أداء 2022 hyundai tucson

تملك سيارة توسان 2022 نوعان من المحركات الأساسي يعمل بالبنزين، سعة 2500 سي سي، 4 سلندر، تصل قوته إلى 190 حصان، يأتي مع ناقل حركة سريع، وسلس في التنقل بين ال 8 سرعات أوتوماتيك.

المحرك الأخر من النوع الهجين يجمع بين المحرك التوربيني 1600 سي سي، والأخر كهربائي تصل قوته إلى 230 حصان.

أسعار هيونداي توسان 2022 السعودية

تبدأ أسعار المركبة في السعودية بالنسبة للفئة الأساسية من 86،295 ريال، والمتوسطة 88،990 ريال، والأعلى سعراً ب 129،000 ريال.