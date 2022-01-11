الأسطورة وصلت ... سيارة تويوتا افالون 2022 مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الخيارة في السعودية

سيارة تويوتا افالون 2022 مواصفاتها ومميزاتها، طرحت شركة تويوتا اليابانية سيارة جديدة تويوتا أفالون 2022، وهي تعتبر أخر إصدار للشركة لفئة سيارات سيدان، حيث أن كافة محبين السيارات لهذه النوعية ينتظرون بفارغ الصبر تداول سيارة تويوتا أفالون الجديدة في الأسواق العالمية والعربية، ونحن اليوم من خلال موقعنا المتميز سوف نعرض عليكم كل ما يتعلق بالسيارة وما تحمله من مواصفات ومميزات وسعر طرحها في الأسواق السعودية والدول العربية.

سيارة تويوتا افالون 2022 مواصفاتها ومميزاتها

ما هي مواصفات سيارة تويوتا افالون 2022

السيارة تأتي بمحرك بسعة 6 سلندر بقوة حصان 297، أما بالنسبة لسعة المحرك تأتي نحو 3.5 لتر وذات عزم دوران بسعة 362 نيوتن لكل متر.

كما أن السيارة مزودة بناقل حركة أتوماتيك والسيارة تتسارع السكون حتى 100 كيلو متر بالساعة بغصون 6.3 ثانية، وتملك خاصية الدفع الأمامي.

أما بالنسية لسعة خزان الوقود تأتي بسعة 46 لتر، وتستهلك السيارة وقود نحو 9 لتر للسير كل 100 كيلو متر.

والسيارة مزودة بوسائل أمان متنوعة، حيث أنها مزودة بالأكياس الهوائية وتعمل بنظام يمنع الانغلاق للفرامل.

وتحمل نظام كشف لحركة المجسم، وبها نظام يمنع السرقة.

كما أنها تدعم خاصية توزيع درجة الفرامل بطريقة إلكترونية، مع القيام بفتح القفل بشكل تلقائي عند التصادم.

بها نظام الجر، وأيضاً محدد سرعة وبها نظام تثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال.

كما أن السيارة مزودة بأجهزة الاستشعار الأمامي وكذلك الخلفي، وبها حساسات وأيضاً كاميرا خلفية لرؤية الطريق.

حيث أن يبلغ طول السيارة نحو 49,78 مم، أما العرض يعادل 18,49 مم، والارتفاع يكون بمعدل 1435 مم.

وبها قاعدة عجلات نحو 2870 مم، كما أن سعة الشنطة الداخلية تأتي 456 لتر.

السيارة مزودة بالكثير من وسائل الترفيه منها مصابيح أمامية وأيضاً راديو والاتصال بالبلوتوث

وكافة المقاعد الموجودة بالسيارة مصنعة من أجود أنواع الجلود.

سعر سيارة تويوتا أفالون 2022