جرانفيا أفخم السيارات …تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة بمميزات ومواصفات عصرية وأسعار سيارة تويوتا جرانفيا في السعودية

تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة، تعتبر سيارة تويوتا جرانفيا من بين السيارات الفاخرة لصناعة السيارات اليابانية، ومن أهم ما تتميز به أنها ذات مساحة داخلية كبيرة وتسعى للكثير من الأفراد، فإذا كنت ممن يبحث عن الأناقة والفخامة والرفاهية يجب اختيار السيارة المناسبة لك ولن تجد أفضل من سيارات تويوتا المعروفة التي تقوم تقديم الكثير من الإصدارات بجودة فائقة وبتصميمات لا يوجد لها مثيل، ونحن اليوم سوف نتعرف من خلال هذا التقرير على أهم مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا الجديدة وسعر السيارة.

تويوتا جرانفيا 2022 الجديدة

مواصفات سيارة تويوتا جرانفيا 2022

السيارة تتميز بواجهة أمامية ذات تصميم أنيق ومميز، وذات هيكل عريض مزود بالكثير من الجاذبية.

بواجهة أمامية ذات تصميم أنيق ومميز، وذات هيكل عريض مزود بالكثير من الجاذبية. كما أن تصميم السيارة رائع ومميز، فسوف تلاحظ وجود بعض الزخارف المعدنية التي تمتد لأسفل وتمنحك أطلالة مميزة لذلك السيارة.

المصابيح الموجودة بالسيارة متوفر بتصميم جرئ ملفت للأنظار، كما أن السيارة مزينة بمادة الكروم.

السيارة تعمل بالنظام الرباعي وذات ثبات كبير على الطرق الواعرة على الرغم من أن تكون محملة بالكامل وتستوعب الكثير من الركاب، كما أن قيادة السيارة ممتعة إلى جانب مساحة السيارة الواسعة بالداخل.

السيارة مزودة بتكيف يعمل على تنقية الهواء والروائح الكريهة.

كما أن يوجد بالسيارة شاشة رقمية بسعة 4.2 بوصة، ويوجد بها مرآة رقمية للرؤية الخلفية.

الباب الجانبي بالسيارة يعمل بتقنية الكهرباء، كما أن السيارة تأتي بنظام تعطيل المحرك حتى لا يتم سرقتها مع توفير جهاز إنذار بالسيارة.

يوجد بالسيارة إضاءة بالداخل ذات ألوان متعددة، والسيارة تتميز باحتوائها على تقنيات متميزة للغاية.

يوجد منها نظام تقني مانع لانغلاق المكابح، وتدعم التحكم بثبات وبها وسادة هوائية للسائق وأيضاً الركب بجواره.

محرك السيارة تدعم العمل بست أسطوانات وبسعة تبلغ نحو 3.5 لتر وتعمل السيارة بقوة 277 حصان وتدعم 6000 دورة بالدقيقة.

وذات عزم يبلغ نحو 351 نيوتن لكل متر، كما أن المحرك يأتي بست سرعات متنوعة أتوماتيك.

أسعار سيارة تويوتا جرانفيا 2022