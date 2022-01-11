ملكة السيارات.. مواصفات سيارة كورولا كروس 2022 اطلقتها تويوتا في الاسواق بمواصفاتها الخرافية في الاسواق بمواصفاتها الخرافية

ملكة السيارات.. مواصفات سيارة كورولا كروس 2022 اطلقتها تويوتا قامت شركة تويوتا الرائدة في صناعة السيارات بالكشف عن سيارتها الجديدة سيارة كورولا كروس 2022 والتي من المتوقع أن تنتشر في الأسواق اليابانية في بداية الربع الأول من عام 2022 وفي باقي الأسواق في بداية الربع الثاني من نفس العام، ونظرًا لأن السيارة يابانية المنشأ فهذا يزيد من مميزاتها ويجعلها من السيارات الأكثر مصداقية وتعد من أفضل سيارات الدفع الرباعي المميزة وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز عيوب ومميزات السيارة وأسعارها في السوق السعودية.

الكشف عن مواصفات سيارة كورولا كروس 2022 من تويوتا

سعة محرك السيارة 2000 سي سي وقوته تبلغ 169 حصان.

يدور بعزم دوران 203 نيوتن لكل متر ومرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

مقاس العجلات الرياضية لها 17 بوصة.

قدرة سحب السيارة 1500 رطل.

المقصورة الداخلية تكفي لحمل 5 أفراد كبار.

مساحة شحن السيارة تبلغ 17.8 قدم مكعب.

شاشة لعرض الوسائط ترفيهية تعمل باللمس مقاسها 8 بوصة.

شاشة أخرى معلوماتية في منتصف منطقة التحكم الخاصة بالسيارة مقاسها 7 بوصة.

مميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021

تحتوي على أكثر من وصلة لمنافذ USB و AUX.

تدعم أنظمة الهواتف الذكية الحديثة مثل نظام آبل كار بلاي ونظام أندرويد أوتو.

نقطة اتصال بالواي فاي داخل السيارة وراديو للأقمار الصناعية.

مقاعد السيارة رحبة وواسعة مما يساعد على استرخاء الركاب.

التحكم في الجر.

عوارض جانبية ضد الصدمات وفرامل تحد من الصدمات.

الثبات في التحكم الإلكتروني.

خاصية الدخول الذكي.

أقفال في الخلف لزيادة أمان الركاب.

عدد 9 من الوسائد الهوائية داخل السيارة.

كشف النقطة العمياء.

عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021

مساحة الصندوق الخلفي للسيارة ضيقة نوعًا ما مقارنة بالمنافسين.

شاشة الوسائط المعلوماتية صغيرة.

ديناميكية القيادة تقليدية تفتقر للإبداع.

الصف الثاني مساحته ليست واسعة كثيرًا.

تسارع محرك السيارة بطئ نسبيًا.

أسعار سيارة تويوتا الجديدة موديل 2021 في سوق السيارات السعودي

تختلف أسعار السيارة باختلاف الفئة وتتمثل الأسعار في سوق السعودية كالآتي:-