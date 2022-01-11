العملاق الياباني وصل السعودية .... سيارة تويوتا تندرا 2022  بشكلها الجديد وأحدث مواصفات ومميزات السيارة

سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد وأحدث مواصفات ومميزات السيارة، تعد سيارة تويوتا تندرا 2022 يابانية المنشأ، وهي من السيارات ذات السعر المتوسط الذي زاد الإقبال على شرائها لتمتعها بالعديد من المواصفات والمميزات مقارنة بسعرها، حيث تتميز بمحرك قوي، بالإضافة إلى فخامة تصميمها وهي سيارة رياضية بمحرك هجين، تشتهر شركة تويوتا بإنتاجها القِوَى في السيارات لذلك لقبت ب technical musical.

مواصفات سيارة تويوتا تندرا 2022 بشكلها الجديد

تتميز سيارة تويوتا تندرا بتصميمها الفخم حيث تحتوي على أربع أبواب وجود مصابيح كهربائية في الجهة الأمامية للسيارة.

ثم أن المقصورة الداخلية للسيارة لها تصميم راقي ومميز وبها العديد من الرفاهيات، تدعم تويوتا نظام البصمة الصوتية، كما تشمل نظام يعمل على عرض الأنظمة المتنوعة للسيارة.

تتراوح أبعاد سيارة تويوتا تندرا2022 ما بين 641,3 سنتيمتر الطول، أم عرضها يبلغ 207,3 سنتيمتر.

ما بين 641,3 سنتيمتر الطول، أم عرضها يبلغ 207,3 سنتيمتر. تزن السيارة 2900 كيلو جرام، ويبلغ ارتفاعها 198,1 سم، أما مساحة الركاب الداخلية تبلغ 122 قدم مكعب.

تتميز سيارةتويوتا تنرا 2022 بفئتين للمحرك، المحرك الأولي سعته 3.5 لتر وقوته 389 حصان ويصل عزم دورانه إلى 649 نيوتن/متر.

بفئتين للمحرك، المحرك الأولي سعته 3.5 لتر وقوته 389 حصان ويصل عزم دورانه إلى 649 نيوتن/متر. بينما المحرك الثاني هجين يأتي بسعة 4500 سي سي ويعمل بقوة 437 حصان وتصل قوة السحب إلي حوالي 12 ألف رطل.

مميزات سيارة تويوتا تندرا 2022

تتميز سيارة تويوتا تندرا 2022 بوجود شاشة لمس بمقاس 8 بوصة، كما تحمل عبارة “تندرا” على باب السيارة.

بوجود شاشة لمس بمقاس 8 بوصة، كما تحمل عبارة “تندرا” على باب السيارة. تتميز عجلات السيارة بوجود حفر قوي يضفي عليها مظهرا قويا، وبها نظام فرامل يعمل بشكل إلى لمساعدة السائق على اكتشاف عثرات الطريق.

يتوفر بها نظام تكييف لضبط الجو داخل السيارة بالتبريد أو التدفئة.

كما تشمل نظام لمراقبة مدى تركيز السائق في أثناء القيادة، ونظام مراقبة النقاط العمياء.

تتميز سيارة تويوتا تندرا 2022 المقصورة الداخلية بوجود سرير بطول 1.6 متر كما تشمل كابينة.

المقصورة الداخلية بوجود سرير بطول 1.6 متر كما تشمل كابينة. سقف السيارة بانورامي مصنوع من الزجاج.

أسعار تويوتا تندرا 2022