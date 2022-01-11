مميزات ومواصفات جبارة لسيارة جيلي توجيلا 2022 الجديدة كلياً وأسعارها في السعودية

مواصفات جبارة لسيارة جيلي توجيلا 2022، جيلي توجيلا 2022 تتميز بالعديد من المواصفات والمميزات التي تجعلها هدفا للشراء في السوق السعودي من الكثير من الناس، تعد من سيارات الدفع الرباعي الرياضية التي تتمكن من القيادة في الطرق الوعرة، كما أن تصميمها الخارجي والداخلي يكسبها الفخامة وهي صناعة مشتركة بين شركتي Geely Auto، Volvo cars.

مواصفات جبارة لسيارة جيلي توجيلا 2022

تتراوح أبعاد سيارة جيلي توجيلا 2022 من 4605 ملليمتر للطول، أما العرض يبلغ 1878 ملليمتر، ويصل ارتفاع السيارة إلي 1643 ملليمتر.

طول قاعدة عجلات السيارة يصل إلي 2700 ملليمتر.

وزن السيارة يبلغ 1740 كيلو جرام.

تصل سعة حجم صندوق السيارة إلي 326 لتر.

بينما سعة خزان الوقود تبلغ 54 لتر.

تعمل السيارة بواسطة محرك توربو رباعي الأسطوانات.

قوة المحرك تصل إلي 238 حصان بينما قوة عزم دورانه تبلغ 350 نيوتن متر.

أقصي سرعة للسيارة هي 210 كيلومتر في الساعة الواحدة.

استهلاك الوقود في السيارة يصل إلي 14.1 كم/لتر.

التعليق الخلفي في السيارة من نوع ماكفرسون المستقل أو مستقل متعدد الوصلات.

أما نظام النخبة الخلفي فهو تنفيس القرص.

مزودة بتقنية السد التي تضفي لمسة جمالية علي التصميم الخارجي للسيارة، كما تحيط بها خطوط من الكروم اللامعة.

مميزات سيارة جيلي توجيلا 2022

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالاتساع بالإضافة إلي التصميم الأنيق والخامات العالية في التصنيع.

تسير السيارة بثبات في مختلف الطرق كما أن صوتها هادئ أثناء القيادة فلا تسبب الإزعاج.

تحتوي علي إمكانات عديدة للترفيه للاستمتاع أثناء القيادة.

الأمن والسلامة في جيلي توجيلا 2022

تم تصنيع هيكل السيارة من الفولاذ حيث يتميز بمقاومته للصدأ.

يتوفر بها فرامل طوارئ ذاتية.

تشمل كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

بها 6 وسادات هوائية.

بها خاصية لمراقبة مدي الإجهاد الذي يتعرض له السائق في القيادة.

تشمل نظام للتحكم في ثبات السيارة علي الطريق.

تحذر السائق عند الخروج عن المسار.

تظهر بها معلومات عن حدود السرعة في أثناء القيادة.

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