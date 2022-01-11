الفخامة والرقي.. سيارة تويوتا اف جي كروزر Toyota FJ Cruiser 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات خيالية 

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر Toyota FJ Cruiser 2022، من الشاحنات التي تعد على قدر عالي من التميز حيث أن شركتها المنتجة قد حرصت على أن تزودها بالكثير من التجهيزات الهامة والضرورية والتي قد جعلتها من بين أفضل المركبات المتميزة والتي تعد حاملة لمواصفات تنطبق مع المواصفات القياسية العالمية، ومن خلال الآتي نقدم توضيح لكل ما يخص السيارة من نوع إف جي كروزر ذات الجودة العالية والتي تمتلك عدد كبير من الملحقات المتميزة وتجهيزات للرفاهية وهذا فضلا عن توفر تجهيزات الأمن والسلامة المميزة والتي تعطي أمان القيادة والراحة طيلة فترة الرحلة وإليكم كل ما يتعلق بمواصفات السيارة وتجهيزاتها وأهم ما يميزها.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة تتمتع بالعديد من المواصفات والتي تميزها وتجعلها من المركبات ذات الخصائص الفريدة، وتعد سيارة رياضية هيكلها من الخارج يمتاز بقوته الكبيرة مع امتلاك كل ما يطمح له المشترين من امتيازات للقيادة للمركبة بداية من مزايا تتوفر بالمقصورة الداخلية وهيكل السيارة من الخارج وحتى مكونات ميكانيكا السيارة، وفيما يأتي مواصفات السيارة:

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر Toyota FJ Cruiser 2022

من أهم المواصفات الخاصة بالسيارة إف جي كروزر ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة بالمحرك القوي ومن النوع السداسي الاسطوانة.

يبلغ محركها من السعة أربعة لترات.

السيارة تصميمها يراعي العصرية والكلاسيكية في ذات الوقت كما أن تصميمها يتحمل السير على مختلف الطرق الصعبة.

التصميم للسيارة من الداخل يعد ملبيا لمختلف الاحتياجات ومختلف المقاعد من خام عالي الجودة وتقاوم أثر الماء، مع توفر لسطح اليسير في تنظيفه.

يتوفر السقف الذي من الممكن أن يتم رفعه أو كشفه.

الفئة المنتمية لها تلك السيارة من النوع الصغير بالحجم، والوضع الخاص بالمحرك من النوع الأمامي والطولي.

عدد اللفات للمحرك أربعة آلاف وأربعمائة لفة كل دقيقة.

مميزات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022