أقوي وأرخص عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات جبارة

عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022، يبحث العديد من العملاء عن سيارة بسعر اقتصادي وذات إمكانيات رائعة وحديثة ومنها سيارة سوزوكي فيتارا الذي وصلنا العديد من الوكلاء في الدول العربية المختلفة، توفر سيارة سوزوكي العديد من وسائل الأمان وترفيه في الإمكانات الداخلية للسيارة ثم تأتي كمالياتها باللون الفضي الذي يضفي عليها لمسة من الجمال و يجعل خيار مناسب وراقي للكثيرين.

عرض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2022

مميزات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

يمكن فتح سيارة سوزوكي فيتارا دون مفتاح، كما يمكن التحكم بشكل آلي في الارتفاع للمصابيح الأمامية للسيارة.

تدعم السيارة نظام الثبات الإلكتروني كما يتوفر بها مكيف هوائي لضبط الجو بداخل السيارة..

توجد بالسيارة أزرار للتحكم في تشغيل وإيقاف المحرك.

كما تدعم السيارة الكاميرا الخلفية، وتتعدد وسائل الأمان مثل توزيع الفرامل إلكترونيا ومراقبة ضغط الإطارات.

كما تتوفر وسائد هوائية وتوجد فتحة سقف السيارة كما تحتوي على حواف من الكروم

يمكن التحكم في حركة مَقْعَد السائق لأعلي ولأسفل، وتحتوي السيارة على شاشة تحكم مقاسها 7 بوصة وتعمل من خلال اللمس.

مواصفات سيارة سوزوكي فيتارا 2022

تعد سيارة سوزوكي فيتارا 2022 من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ويوجد فئتين في السوق العربي منها وهي سيارة يابانية قد تم صنعها في المجر وتعد من السيارات المحسنة التي قد ظهرت بها العديد من المواصفات الحديثة.

من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ويوجد فئتين في السوق العربي منها وهي سيارة يابانية قد تم صنعها في المجر وتعد من السيارات المحسنة التي قد ظهرت بها العديد من المواصفات الحديثة. حيث تبلغ سَعَة محرك سيارة سوزوكي فيتارا إلي 1600 سي سي، وتصل قوته إلى 120 حصان.

تبلغ سَعَة خزان السيارة إلى 47 لتر.

يوجد بالسيارة إنذار إلكتروني لمنع وقوع الحوادث وتتفادى من أخطاء القيادة.

تأتي سيارة سوزوكي فيتارا بكماليات تظهر باللون الفضي مثل لوحة العدادات.

وبها عجلات رياضية بمقاس 17 بوصة.

تتميز بوجود سقف بانورامي

أسعار سيارة سوزوكي فيتارا 2022