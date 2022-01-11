أقوي وأرخص عروض التقسيط....ب 650 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022 من عبد اللطيف جميل لمدة 5 سنوات بدون مقدم

ب 650 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022، يبحث الكثير من السعوديين عن أنواع السيارات الموجودة في السوق، وتباع بطريقة تقسيط ميسرة، فتعد سيارة تويوتا برادو، من أفضل أنواع سيارات الدفع الرباعي المتاحة في الأسواق، والتي سوف تنتشر بقوة في بداية الربع الأول من السنة الميلادية الجارية ٢٠٢٢، كما أنها تتميز بالعديد من المميزات المختلفة.

ب 650 ريال أحصل على سيارة تويوتا برادو 2022

قامت شركة عبد اللطيف جميل بتوفير أفضل عروض لتقسيط السيارات في المملكة، ومن هذه العروض ما يلي:

تقوم الشركة بتوفير عرض تقسيط سيارة تويوتا برداو 2022 بمبلغ ٦٥٠ ريال سعودي شهريًا

بمبلغ ٦٥٠ ريال سعودي شهريًا تقدم الشركة عرض تقسيط للسيارة بمبلغ ٨٠٠ ريال سعودي شهريًا.

يمكن أن تصل فترة السداد إلى ٥ سنوات وكلما زادت فترة السداد قل المبلغ المدفوع شهريًا.

يعد سعر سيارة تويوتا برادو في المملكة ٢٢٨٣٠٠ ألف ريال سعودي فقط.

برادو في المملكة ٢٢٨٣٠٠ ألف ريال سعودي فقط. يتم دفع مبلغ ١٩٠٠٨٤ كدفعة أولى من قسط السيارة.

يتم إضافة نسبة فائدة ٤٠% على سعر السيارة الأصلي.

يصل معدل تكاليف السيارة السنوي إلى ٢٤%، ويقدر ب ٧٢٥ ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022

تحتوي السيارة على مواصفات تميزها على غيرها من السيارات المعروضة في الأسواق، ومن هذه المواصفات ما يلي:

يوجد في سيارة تويوتا برادو جنوط يبلغ حجمة ١٨ بوصة، كما يحتوي على ١٢ ذراع.

تحتوي السيارة على مصابيح أمامية تعمل أثناء النهار، كما تحتوي على مصابيح ضبابية عالية الجودة.

تم تزويد السيارة بمقعد يمكن تحريكه على ٨ اتجاهات مختلفة، وهذا ليناسب كل عميل.

يوجد في زجاج السيارة مادة مصممة لمنع الازعاج، أثناء الازدحام أو السير مسرعًا.

يمكن الحصول على السيارة بعدة ألوان مختلفة ومميزة.

مميزات سيارة تويوتا برادو 2022

توجد سيارة تويوتا برادو في الأسواق بعدة مميزات مختلفة، ومن أهما: