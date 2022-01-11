أقوي سيارة جبارة .... سيارة بايك x5 الجديدة القوية بمواصفات خيالية واسعار جبارة ورائعة

سيارة بايك x5 الجديدة القوية بمواصفات خيالية وأسعار جبارة ورائعة، تتميز سيارة بايك اكس 5 بالمرونة و لانسيابية بالإضافة إلى سعرها الرخيص مقارنة بالعديد من السيارات الأخرى لذلك تدخل في منافسة شديدة مع الماركات المختلفة للسيارات، حيث اشتهرت في السوق العربي و زاد الإقبال عليها خاصة في السُّعُودية لأنها تتميز بأداء سريع كما تعمل بالدفع الأمامي، وتتميز وسائل عدّة للرفاهية والأمان في إمكاناتها الداخلية.

سيارة بايك x5 الجديدة القوية بمواصفات خيالية

تتميز سيارة بايك اكس5 بوجود ناقل حركة أوتوماتيك يجعل السيارة تصل سرعتها إلى 100 كيلو متر في الساعة الواحدة.

كما يتوفر بالسيارة فتحة سقف علوية وتأتي عجلاتها بمقاس 18 بوصة.

تتميز بتصميم رائع حيث أن الشبك الأمامي لها مصنوع من الكروم.

محرك السيارة من فئة تيربو 1500، وتعمل بنظام الدفع الأمامي.

مميزات سيارة بايك اكس 5

توجد بسيارة بايك x5 العديد من المميزات التي تجعلها خِيار جيد للعديد من محبي شراء السيارات الاقتصادية التي يكون سعرها في متناول اليد ولكنها تشمل الكثير من الميزات مثل:

تتميز السيارة بوجود مصابيح ليد أمامية كما يوجد بها تكييف للهواء.

بوجود مصابيح ليد أمامية كما يوجد بها تكييف للهواء. يوجد بالسيارة بلوتوث و6 مكبرات للصوت.

التحكم في عجلة القيادة يعمل في ست جهات مختلفة ثم أن عجلة القيادة من الجلد.

توفر شاشة مقاس 9 انش وشاشة أخرى لأجهزة القياس بقياس 5 انش.

تحتوي السيارة على اكثر من نظام للأمن والسلامة حيث تعمل عن طريق فرامل ABS، EBD.

تحتوي على وسائد هوائية أمامية كما يوجد بها كاميرا الخلفية.

تدعم نظام مانع للحركة كما يوجد بها قفل خلفي للأطفال.

تتميز بوجود أجهزة استشعار في الامام و الخلف لوقوف السيارات.

يتوفر بالسيارة أكثر من مدخل USB ، كما يمكن تشغيل الواي فاي بها.

أكثر من مدخل USB ، كما يمكن تشغيل الواي فاي بها. تحتوي على النظام لدعم الارتفاع.

يوجد بالسيارة مرايا كما يأتي بها وحدات تشغيل نهارية.

أسعار سيارة بايك اكس 5