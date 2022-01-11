سعر ومواصفات مرسيدس بنز جي كلاس ٢٠٢٢ الفاخرة

تكون هذه العربية من أغلى وأقوى عربيات الجيب يكون نظامها هو نظام الدفع الرباعي تكون غالية الثمن وهي تستحق ذلك بسبب توفر جميع الإمكانيات التي بها فهي تكون مصنوعة من أفخر وأجمد الخامات من يمتلكها فقد أمتلك سيارة الأحلام ، تكون عملية ورياضية في نفس الوقت فلقد أحدثت ثورة في عالم السيارات وسوف نوضح مواصفاتها من خلال هذا المقال.

مواصفات مرسيدس بنز جي

تتمتع مرسيدس بنز جي بكثير من المواصفات الرائعة والخيالية وهي:-

يوجد بها هيكل ضخم على شكل المركبات العسكرية.

التصميم الخاص بها يكون رائع ويعطي مظهر من مظاهر الرقي.

يستطيع من يقودها السيطرة عليها فهي يمكن قيادتها على حسب البيئة التي توجد بها دون مشاكل.

يوجد بها نوعين من الطراز.

بها قوة دفع رباعية.

يوجد بها مقاعد شيك جدا وفخمة من الجلد الناعم.

يوجد بها مدفأة.

تحتوي على تكييف بثلاثة مستويات للمناخ.

السقف الخاص بها يكون بانورامي.

يوجد في داخلها أنظمة لتشغيل الأندريود والأيفون.

تحتوي على شاشة لمس قياس ١٢,٣ بوصة.

العجلات تكون قياس ٢٠ إنش حتى تكون مناسبة مع الطرقات الصعبة.

يوجد بها محرك قوي يجعلك تحصل على قوة قيادية أثناء القيادة في الطرق الوعرة حوالي ٨ أسطوانات وسعته ٤٠٠٠سي سي يوجد به قوة دفع رباعية به قوة ٤١٦ حصان.

يوجد بها طرازين طراز من نوع ٥٥٠ به محرك جبار وطراز AMG63 يكون له محرك ثماني الأسطوانات.

أسعار مرسيدس بنز جي

كما أنه يأتي سعر المرسيدس من أغلى السيارات الموجودة في العالم حيث يكون السعر الخاص بها في المملكة العربية السعودية يبدا من ٥٠٢,٧٨٥ ريال سعودي والنسخة الأفضل ٦٩١,٩٩٤ريال سعودي، وربما