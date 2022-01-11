السيارة الأقوي تويوتا فورتشنر 2022 سيارة الأحلام تعرف علي مواصفاتها و سعرها و أكثر

تويوتا فورتشنر هي سيارة أحلام العديد من الأشخاص، خاصة عقب إعلان تويوتا عن صدور الجيل الجديد منها وهو تويوتا فورتشنر والتي ميزتها بالعديد من المميزات، لتنافس بها بشدة في مجال السيارات، لما تختص به من تجهيزات قوية تجعلها الأفضل في مجال السيارات، ويجعلها السيارة المفضل اقتنائها لدى العملاء.

مواصفات تويوتا فورتشنر 2022

تعد المزايا والمواصفات التي تم تزويدها للسيارة جعلتها الأفضل مقارنة بباقي السيارات المنافسة لها في نفس الفئة، كما تعتبر سيارة تويوتا فورتشنر من أفضل أنواع السيارات التي تتمتع بمميزات عديدة وكثيرة التجهيزات، بالإضافة إلى تزويدها بملحقات السلامة، ومن أبرز مميزات السيارة مايلي:

تعتمد السيارة في نطاق عملها على نظام الجر الخلفي.

تتميز السيارات بنسبة استهلاك بنزين متوسطة، تقدر بعشرة لتر ونصف.

تحتاج السيارة إلى حوالي اثنى عشر ثانية للوصول إلى الثبات من شدة سرعتها.

تصل سعة المحرك الرئيسية إلى حوالي أربعة آلاف سي سي.

يبلغ أقصى مستوى من العزم للدوران إلى ثلاثمائة خمسة وسبعين نيوتن للمتر الواحد.

تتميز الناقل الحركي للسيارة بأنه أوتوماتيكي ذات حركة سداسية.

طول السيارة يصل إلى ما يقارب أربعة متر ونصف.

يبلغ عرض سيارة تويوتا فورتشنر إلى حوالي متر ونصف.

اتساع مساحة شنطة العربية ليبلغ حوالي ستة وتسعين لتر.

تصل سعة خزان الوقود حوالي ستة وتسعين لتر.

تجهيزات السلامة تويوتا فورتشنر 2022

تتوافر بالسيارة العديد من تجهيزات السلامة المختلفة، وعلى رأسها وجود الوسائد الهوائية على جانبي المقاعد، وذلك لسهولة امتصاص أي خدوش أو رضوض.

مزودة بأفضل أنواع الفرامل بنظام مانع للانغلاق، كما يتوفر بالسيارة أيضاً ميزة التوزيع الإلكتروني، والتي تحافظ على سلامة القيادة.

كما إن السيارة مزودة بأفضل ملحقات الرفاهية، حيث أن السيارة تحتوي على فتحات للتهوية، بالإضافة إلى مكيف يعمل بالريموت كنترول.

تم تزويد السيارة بأفضل الأنظمة الخاصة بالإضاءة.

عيوب تويوتا فورتشنر

على الرغم من كثرة مميزات سيارة تويوتا فورتشنر، إلا أنها تحتوي أيضاً على بعض العيوب منها:

استهلاك أكبر كمية من الوقود.

النسبة بين التسارع والثبات الخاص بالسيارة ليس بالكافي.

خلو السيارة من وجود فتحة سقف.

عزل الصوت ضعيف وخاصة مع تزايد السرعة.

أسعار تويوتا فورتشنر

تتوافر سيارة تويوتا فورتشنر في المملكة العربية السعودية بمبلغ 230,000 ألف ريال سعودي، أما تتوافر السيارة في مصر بمبلغ 972,000 ألف جنيه مصري.