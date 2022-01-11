يارس 2021 السيارة اليابانية التي تتبع علامة تويوتا، وتعتبر يارس واحدة من أقوى السيارات السيدان في الفئة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ويبحث الكثيرين في المملكة عن تقسيط للسيارة بنظام مريح و بقسط شهري رخيص، وانطلاقا من شعبية مطعم البيك الجبارة في السعودية وتحديدا لشعبية وجبة مسحب الدجاج الـ7 قطع، قمنا بحساب القسط الشهري للسيارة بناءً على سعر الوجبة المشار إليها تسيرا عن القارئ الكريم.

يارس 2021 بقسط شهري بسعر 50 وجبة مسحب البيك وأطول فترة سداد

يمكنك الحصول على يارس 2021 فئة Y FLT من شركة عبداللطيف جميل، وكيل سيارات تويوتا بالمملكة، بالتقسيط عبر النظام التالي.

وفي الوقت نفسه مدة تقسيط السيارة هو 60 شهر كاملين وهي أطول مدة تقريبا في المملكة.

وكذلك الدفعة الشهرية ستكون في نظام التقسيط الحالي هي 500 ريال وهو سعر 50 وجبة مسحب دجاج 7 قطع من البيك.

شروط الحصول على يارس بقسط شهري 500 ريال

صافي الدخل الشهري يجب أن يكون أكثر من 10 آلاف ريال سعودي وتطبق شروط تقسيمة الراتب على النظام.

وفي الوقت نفسه يجب دفع 25 ألف ريال مقدم للسيارة عند كتابة عقد التأجير التمويلي.

دفعة السيارة الأخيرة أو دفعة التملك كما يحب أن يسمها البعض هي 15 ألف و590 ريال.

معدل الفائدة السنوية هو 24% وهناك مصروفات إدارية هي 246 ريال سعودي.

ضريبة القيمة المضافة هي 8 آلاف و965 ريال لم تدخل ضمن نظام التقسيط حيث سدادها سيكون بنظام الكاش.

أبرز صفات يارس 2021 فئة Y FLT

استهلاك صرفية الوقود في يارس خرافي حيث تحرق السيارة 3 لتر كما تسير مسافة 60 كيلومتر.

تحتوي السيارة على ناقل حركة اتوماتيكي هو الأقل إصابة بالأعطال على مستوى جميع نواقل الحركة في الفئة السيارة السعرية.

السيارة تحتوي على نظام مانع انغلاق الفرامل الذي يمنح السيارة أسرع توقيت للتوقف الكامل أمام العوائق.

كيفية الحصول على السيارة بنظام التقسيط من وكالة عبداللطيف جميل