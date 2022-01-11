تعرف الآن على مميزات ومواصفات وأسعار سيارة جي ام سي يوكون دينالي 2022 بالمملكة العربية السعودية

مواصفات وأسعار السيارة جي ام سي يوكون دينالي هي سيارة أمريكية الصنع وتوجد في المملكة العربية السعودية والكثير من دول الخليج تتمتع بالكثير من المميزات والمواصفات التي تميزها عن غيرها من السيارات المنافسة، وهي تمنح مشتري السيارة الراحة والأمان الكامل من حيث التصميمات الداخلية والخارجية، هذه السيارة قد حازت على إعجاب الكثير ونافست أكبر الماركات إلى أن وصلت إلي السيارة الأكثر مبيعا.

مميزات السيارة جي ام سي يوكون دينالي 2022

هذه السيارة الأكثر مبيعا في المملكة العربية السعودية وكثير من دول الخليج قد تتميز بمميزات كثيرة، وهى:

تتميز بالتصميم الخارجي مصابيح أمامية أوتوماتيكية.

كما أنه يتوفر في هذه السيارة مسند للذراع في الوسط.

يوجد أيضا تكييف اوتوماتيك.

كما تتميز ABS نظام فرامل مانع للتزحلق لكي تشعر بالأمان الزيادة.

كما تتميز بوجود غطاء يحجب الصوت و الحرارة.

كما يوجد بها انذار السرقة و القفل التفاضلي وقفل مركزي أيضا.

كما يوجد بها سقف كهربائي.

كما تتميز المقاعد الخلفية بأنها قابلة للطي.

والمقاعد التي تحتوي عليها السيارة من الجلد.

تحتوي على مصابيح ليد وعادم مزدوج.

مرايا الباب إلكترونية.

والمصابيح الخلفية والأمامية مصممة للضباب.

كمايوجد بها aux و بلوتوث ودخول من غير مفتاح إم بي 3.

مواصفات المحرك والقوة في السيارة جي إم سي يوكون دينالي 2022