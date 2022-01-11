أقوى سيارة بالراحة والرفاهية ..أسعار ومواصفات سيارة كيا كارينز 2022 في المملكة العربية السعودية

تعد أسعار ومواصفات كيا كارينز التي كانت موضوع عمليات بحث عديدة منذ أن تعتبر من أفضل وأقوى السيارات في العالم، من بين البيانات الأكثر ارتباطًا بالسيارات من هذا الطراز وهذه العلامة التجارية العالمية بالمواصفات والميزات الرئيسية لسيارة كيا كارينز من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى سعر السيارة ويبحث عشاق كيا عن سعر سيارة كيا كارينز 2022 في السعودية مع إطلاق الإصدار الأخير من السيارة اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 بكافة الميزات الجديدة السيارة فريدة من نوعها ومميزة، بالإضافة إلى توفير الراحة والرفاهية للسائق والعائلة على حد سواء، حيث أنها مصنفة على أنها سيارة عائلية من الدرجة الأولى، وفي هذا المقال من موقع ثقفني سنتعرف على مواصفات كيا كارينز 2022 وأسعارها في السعودية.

مواصفات كيا كارينز في المملكة العربية السعودية

يمكن الاطلاع على أهم التفاصيل حول أسعار ومواصفات كيا كارينز في هذا المقال والتي ستمنحك لمحة عامة عن تصميم السيارة والمميزات والمكونات الداخلية وأماكن المعيشة المتميزة والتي تحتوي على عدد من الميزات المميزة التي هي فريدة من نوعها لطراز كيا كارينز مواصفات كيا كارينز 2022

تتميز محطة شحن Kia Carens 2022 بمجموعة متنوعة من الميزات والمعدات الفريدة وكلها تلبي معايير الجودة العالمية.

لدينا فهم شامل لجميع جوانب المعدات بناءً على النقاط التالية:

يقدر حجم اسطوانة المحرك بـ 550 سم مكعب.

ينتج محرك السيارة إجمالي 103 حصان.

زوج السيارة مائة وأربعة وأربعون نيوتن للمتر.

نوع ناقل الحركة أوتوماتيكي.

تأتي السيارة مع مجموعة متنوعة من أوضاع القيادة بما في ذلك الوضع الرياضي والاقتصادي والعادي لجعلها أكثر قابلية للتكيف مع ظروف القيادة المختلفة.

ساعد التكييف الداخلي للسيارة على تحسين أجواء السيارة أثناء رحلة القيادة.

معدات الأمن والسلامة في كيا كارينز 2022

المركبة مزودة بأربع وسائد هوائية. نظام التوزيع الإلكتروني للحرية. لديها مثبت السرعة ومكابح مانعة للانغلاق. التحكم الإلكتروني في ثبات المركبة. نظام يحذر من الاصطدامات الوشيكة. المساعد خارج المسار المطروق والخطير والهرب. يعد نظام حفظ المسار ودعائم مقاعد الأطفال ميزتين تجعلها واحدة من أفضل السيارات لعام 2022 من حيث نسبة الجودة والسعر.

سعر سيارة كيا كارينز في السعودية

يتم تحديد أسعار Kia Carens 2022 بشكل أساسي حسب الفئة التي ينتمي إليها كل نموذج من طراز Kia و Carens المعروفين.