نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة تويوتا راف فور 2022 الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا راف فور 2022 من السيارات والشاحنات الشهيرة والتي لها العديد من المميزات والخصائص التي تتسم بها مع الكثير من التجهيزات المزودة بها من خلال ما قد تم تطبيقه بالسيارة وتزويدها به من تعديلات وتجهيزات للسلامة والأمان أثناء القيادة، حيث حرصت الشركة العالمية الأشهر تويوتا على أن تقوم بالتجديد وبشكل كلي لموديل راف فور المتميز، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المعلومات التي تخص الموديل الأشهر راف فور الجديد للعام ألفين اثنين وعشرين، كما سنعرض أهم المعلومات عن التكلفة السعرية لشراء السيارة.

سيارة تويوتا راف فور 2022

السيارة التي يكثر البحث عن أهم ما يميزها وما قد تم تطويرها والتعديل على خصائصها به من خلال تويوتا وهي الموديل الشهير التابع لها راف فور 2022 تعتبر من أهم الشاحنات التي تتوفر بالسوق المحلي والعالمي ولها العديد من المميزات والخصائص التي تؤهلها لتكون من بين الشاحنات الأقوى والمتوفرة بأعلى مستوى من المواصفات المميزة والتي من أهمها ما يلي:

مواصفات السيارة تويوتا راف فور 2022

السيارة تتمتع بالكثير من الواصفات والتي نذكر منها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة بمحرك قوي وبالسعة التي تبلغ اثنين ونصف لتر.

قوة محرك راف فور تبلغ مائتين وثلاثة حصان.

الدوران للمحرك يكون بقدر ستة آلاف وستمائة لفة كل دقيقة.

الدوران للمحرك يكون بقدر ستة آلاف وستمائة لفة كل دقيقة. عزم الدوران الخاص بالمحرك بصل لنحو مائتين وخمسين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي لراف فور من النوع الذي يعمل أوتوماتيكيا.

الناقل يمتاز بتدرجه لعدد ثماني سرعات.

النظام للسيارة من نوع الدفع الأمامي.

السيارة متوفر فيها نوع الوسائد الهوائية والتي تقي الرضوض والتعرض للصدمات.

السيارة متوفر فيها نوع الوسائد الهوائية والتي تقي الرضوض والتعرض للصدمات. تحتوي المكيف والذي يحسن من الطقس بداخل المقصورة.

يتوفر النظام الخاص بالسيارة للتحكم بثباتها على الطريق.

توفر موصلات تخص التثبيت لمقعد الأطفال.

سعر السيارة تويوتا راف فور 2022

السعر الخاص بالسيارة تويوتا راف فور 2022 بمختلف الأسواق بالمملكة العربية السعودية يصل لنحو مائة خمسة وخمسين ألف ريالا سعوديا، ومن النسخ الأخرى يصل السعر لنحو مائة وسبعين ألف ريالا سعوديا.