أسعار سيارات اقتصادية في المملكة العربية السعودية من شيفروليه وجيلي

أسعار سيارات اقتصادية، كما أن هناك فئات تفضل شراء السيارات الفارهة باهظة الثمن والتي تتمتع بأعلى الإمكانيات على مستوى العالم، يفضل آخرون شراء السيارات الاقتصادية سواء لضعف الإمكانيات أو للرغبة في امتلاك عدد من السيارات للأبناء وللبيت وغيرها من الأسباب، لذلك سوق السيارات متنوع ويقدم سيارات مختلفة في كافة الفئات حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات، ولقد أفردنا الحديث اليوم عن مجموعة من السيارات ذات الأسعار الاقتصادية إلى حد ما والتي تباع داخل المملكة.

شيفروليه سبارك، أسعار السيارات الاقتصادية

سنبدأ ترشيحاتنا لكم من فئة السيارات الاقتصادية بالسيارة الرائعة شيفروليه سبارك LS 2021.

هذه السيارة عوضًا عن كونها اقتصادية فهي عملية حيث تأتي بمحرك قوي بقوة 67 حصان كما أن مصاريفها التشغيلية ليست مكلفة فاستهلاكها من البنزين لا يتخطى 19.6 لتر/كم.

سيارة شيفروليه سبارك هي سيارة هاتشباك تناسب الشباب والفتيات فهي ذات مظهر أنيق وجذاب.

أما عن السعر فيبدأ سعر شيفورليه سبارك موديل 2021 ب 36900 ريال داخل الأسواق السعودية.

سعر سيارة سيدان من جيلي