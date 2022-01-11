نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار سيارات اقتصادية في المملكة العربية السعودية من شيفروليه وجيلي في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار سيارات اقتصادية في المملكة العربية السعودية من شيفروليه وجيلي - ثقفني
أسعار سيارات اقتصادية، كما أن هناك فئات تفضل شراء السيارات الفارهة باهظة الثمن والتي تتمتع بأعلى الإمكانيات على مستوى العالم، يفضل آخرون شراء السيارات الاقتصادية سواء لضعف الإمكانيات أو للرغبة في امتلاك عدد من السيارات للأبناء وللبيت وغيرها من الأسباب، لذلك سوق السيارات متنوع ويقدم سيارات مختلفة في كافة الفئات حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات، ولقد أفردنا الحديث اليوم عن مجموعة من السيارات ذات الأسعار الاقتصادية إلى حد ما والتي تباع داخل المملكة.
شيفروليه سبارك، أسعار السيارات الاقتصادية
- سنبدأ ترشيحاتنا لكم من فئة السيارات الاقتصادية بالسيارة الرائعة شيفروليه سبارك LS 2021.
- هذه السيارة عوضًا عن كونها اقتصادية فهي عملية حيث تأتي بمحرك قوي بقوة 67 حصان كما أن مصاريفها التشغيلية ليست مكلفة فاستهلاكها من البنزين لا يتخطى 19.6 لتر/كم.
- سيارة شيفروليه سبارك هي سيارة هاتشباك تناسب الشباب والفتيات فهي ذات مظهر أنيق وجذاب.
- أما عن السعر فيبدأ سعر شيفورليه سبارك موديل 2021 ب 36900 ريال داخل الأسواق السعودية.
سعر سيارة سيدان من جيلي
- من أجل التنويع فكما ذكرنا أن أذواق الناس مختلفة وكذلك احتياجاتهم فبالنسبة للسيارات وهي محور حديثنا اليوم قدمنا نموذج لسيارة اقتصادية من فئة هاتشباك، وفي هذا الجزء نقدم لكم عرض لمعلومات عن سيارة ولكن من فئة سيدان.
- غالبًا إن كان مشتري السيارة يرغب في سيارة للعائلة أو للبيت فيفضل شراؤها من فئة سيدان.
- ومن بين سيارات سيدان المتوفرة في الأسواق السعودية للسيارات وبأسعار اقتصادية سيارة بين راي 2021 من جيلي.
- لاقت تلك السيارة رواجًا كبيرًا وإقبال من قبل المستهلكين على شراؤها، فهي رياضية ذات مظهر أنيق وأداء عالي كل هذا بالإضافة إلى ما توفره لمستخدميها من عوامل السلامة والأمان.
- وفيما يتعلق بمحرك بين راي من جيلي فتأتي بمحرك قوته 163 حصان كما أنه يتكون من عدد ثلاث اسطوانات سعتها لتر.
- أما عن معدلها في استهلاك البنزين فقد يصل حتى 20.9 كم/لتر.
- ونأتي هنا للحديث عن السعر الذي يعتبر اقتصادي مقابل ما توفره من إمكانيات للسائق والمستخدم لها بشكل عام، فيبدأ سعرها داخل السوق السعودي من 53900 ريال للفئة الأولى ويتغير حسب الفئات.
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