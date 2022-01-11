أسعار راف فور 2022 الشكل الجديد بالسعودية و مواصفات راف فور 2022

أسعار راف فور 2022 الشكل الجديد المنتجة من شركة تويوتا العالمية . والتي يتم طرحها داخل المملكة العربية السعودية . كما أن مواصفات راف فور 2022 السيارة القوية متعددة . وذلك المتعارف عليه في كافة منتجات الشركة العالمية تويوتا . كما تتعدد المزايا في سيارة تويوتا راف 4 2022 الشكل الجديد هذا العام . كما تتعدد موديلات السيارة الجديدة ومنها راف فور 2022 هايبرد وبجانب أيضاً موديل . راف فور 2022 فل كامل والتي يختلف سعر ذلك الموديل عن باقي الموديلات . كذلك تنوعت بجانب الموديلات المتعددة تعديل كافة التخصصات والاستخدامات في راف فور السيارة اليابانية . ذات القوة المتميزة في أنتاج الشركة اليابانية تويوتا .

أسعار راف فور 2022 الشكل الجديد داخل المملكة العربية السعودية

قبل أن نتعرف علي أسعار راف فور 2022 الموديلات المتعددة منها . نعرض في بداية الأمر مواصفات راف فور 2022 كالتالي :-

مواصفات راف فور 2022 ومحرك السيارة تم تصميمه بسعة تخزينية 2.5 لتر . كما تحتوي مواصفات راف فور 2022 بقوة محركها علي عدد 203 حصان . كذلك بجانب تميز شكل راف فور 2022 بجاذبيته والتي تغيرت عن باقي أشكال سيارات تويوتا . قوة عزم دوران راف 4 2022 لمحرك السيارة تبلغ قوته 660 دورة في الدقيقة الواحدة . كما بجانب عزم دوران محرك سيارة راف فور 2022 قوته 250 نيوتن . يعمل ناقل السرعة في السيارة الجديدة بشكل أوتوماتيكي ومزود بعدد ثمان سرعات مختلفة . كذلك تتميز سيارة تويوتا راف 4 2022 بوضع الوسائد الهوائية بكافة مقاعد السيارة . وضع وسيلة من وسائل الأمان المتميزة للتحكم في ثبات راف 4 2022 علي الطريق أثناء القيادة .

موديلات سيارة تويوتا راف 4 2022 المتعددة

تعددت موديلات سيارة تويوتا راف 4 2022 وأشكالها الجديدة المختلفة ونعرض منها الآتي :-

تويوتا راف 4 2022 LE LDW وهي الفئة الأولي .

كما تطرح السيارة بموديل أخر وهو تويوتا راف 4 2022 XLE AWD .

تأتي السيارة اليابانية بموديل أخر وهو تويوتا راف 4 2022 LE HYBRID AWD .

كذلك بجانب تلك الموديلات موديل أخر وهو تويوتا راف 4 2022 XLE HYBRID AWD .

تختلف أسعار راف فور 2022 في كل موديل من الموديلات المعروضة وحسب المواصفات أيضاً .

سعر راف فور 2022 في السعودية للموديلات المتعددة

سعر راف فور 2022 في السعودية وفئة راف 4 2022 LE LDW بسعر 102925 ألف ريال . كما تحدد سعر راف فور 2022 في السعودية لموديل راف 4 2022 XLE AWD بقيمة 118450 ألف ريال . كذلك قيمة موديل راف 4 2022 LE HYBRID AWD سعرها 120865 ريال سعودي . أيضاً القيمة السعرية لموديل راف 4 2022 XLE HYBRID AWD بسعر 145935 ألف ريال سعودي .

أسعار راف فور 2022 داخل المملكة العربية السعودية تم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة اليابانية الجديدة . والتي يتم طرحها بكافة معارض سيارات السعودية والتي تعرض بالمعارض بأكثر من موديل .