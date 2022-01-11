مواصفات وأسعار السيارة لكزس 250 ES بالسعودية وكل المعلومات الخاصة بها

الإبهار كان دائما الطريق لبناء أقوى وأشرس خطوط إنتاج شركة لكزس كما عودتنا نستعرض لكم اليوم أحدث موديلات الشركة المطورة حديثاً لجيل سابق حاز على ثقة المستخدمين اليوم نستعرض أحدث ما قدمتة من أحدث تكنولوجيا، العملاقه ماركت لكزس العلامة المميزه ذات الأناقة في التصاميم التابعه لشركه تويوتا العريقة الخاصة بها قدمت أخيراً لكزس اي اس 250.

المواصفات الخارجيه للسيارة لكزس 250 ES:

تتميز السياره بتصميم جذاب قدم قفزة غير مسبوقة وبأداء ديناميكي جديد كلياً كما حصلت السياره ES على شبكه مميزه على شكل حرف (L) مع مصابيح بطابع خاص بالعلامه الشهيره المميزه بإضافة أحدث تقنية للاضاءة الفريدة لتجربة قيادة ليلية مميزة بالكامل بتكنولوجيا LED المتطورة وتم إضافة مادة الكروم لتوظيف طابع انيق ورياضي للمقدمة مع اجناب انسيابية للسياره بتصاميم ايروديناميك .

تصميم جديد للرنجات مقاس 21 رياضي فى النسخه الاعلى اما بالنسبه الى المصد الخلفي جاز بتصميم حاد مع تداخل اللمبات الخلفيه مع مخرجين للاجزوست الخاص بفتحات العادم.

المواصفات الداخليه للسيارة لكزس 250 ES:

بالنسبه للمواد الداخلية لإجمالى القطع المستخدمة داخل السيارة اتبع فيها معيار عالي من الجودة ابتداء من المقاعد الفخمة مع مساحات داخلية جيدة للمستخدمين في المقاعد الأمامية والخلفية نظام الترفيه كما كانت الرفاهيه والأناقة هي المقاس التي بنيت عليه السياره فان كان من ان حصلت على شاشه لقياس 8 بوصه عالية الدقة كما يمكن الحصول على 12.3 بوصه في الفئه الاعلى من النسخة القياسية.

مواصفات المحركات:

اعتمد المصنع على مواتير 4 سلندر تعمل بالدفع الرباعي المستمر بسعر 2.5 لتر يولد قوه ٢٠٣ حصان و 6سلندر للفئه الاعلى يولد ٣٠٠ حصان بالإضافة إلى النسخة الهجينه أو الهايبرد لتوفير الوقود.

أنظمة الأمان: