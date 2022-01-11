نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تويوتا 2022 في السعودية تعرف على أسعار سيارات سيدان الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تويوتا 2022 ، خلال الآونة الأخيرة، تم طرح رسمياً عدد من سيارات “تويوتا” موديلات عام 2022، في السوق السعودي وذلك من خلال الوكيل الرسمي لها وهي شركة “تويوتا عبد اللطيف جميل”، كما نخبرك ونطلعك في السطور التالية قائمة بالأسعار الرسمية لموديلات سيارات”تويوتا” وذلك من ضمن فئة السيدان متوسطة الحجم التي يجدر بالذكر انها تحتل حصة كبيرة من مبيعات السوق، فسنتعرف في تلك المقالة عن موديلات السيارات وأسعارها ونبذة مختصرة عن مواصفات السيارة فتابعونا.

أسعار تويوتا 2022

سيارة تويوتا يارس سيدان متوفرة في سيارات 2022 وقد تم الإعلان عن سعرها كما تم الإعلان عن تويوتا كامري.

مواصفات تويوتا هاريس تويوتا يارس 2022 هاتشباك تتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر. كما ينتج من سيارة تويوتا ياريس هاتشباك قوة تقدر بــ105 حصان. عزم دوران يصل أقصاه إلى 140 نيوتن/متر. كذلك السيارة متصل بها ناقل حركة من طراز CVT بخاصية التحكم اليدوي (7 سرعات). السيارة تستهلك من الوقود 20 كم/لتر. كما تصل سعة خزان الوقود إلى 42 لتر. بالإضافة لجنوط حديد بقياس 14 بوصة في الفئة الأولى والثانية. في النهاية السيارة بها ألمنيوم قياس 14 بوصة في الفئة الأعلى منها.

أبعاد السيارة الطول العربة الكلي يبلغ 4425 ملم. عرضها الكلي يبلغ 1730 ملم. أما الارتفاع يبلغ 1475 ملم.



اسعار تويوتا يارس 2022

تويوتا يارس 2022 هي سيارة تنتمي لفئة السيدان. كما تتوفر في 3 فئات مختلفة والأسعار شاملة الضريبة وهي :-

فئة SEDAN Y FLT تنزل بسعر 57,040 ريال سعودي.

أما فئة SEDAN Y CVT تنزل بسعر58,305 ريال سعودي.

فئة SEDAN Y PLUS CVT تنزل بسعر60,950 ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد

سيارة تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد مواصفاتها مميزة مثل سيارة تويوتا افالون فتابعونا في الأسطر القادمة:

تتوفر بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر. ينتج المحرك قوة قدرها 119 حصان. كذلك عزم للدوران أقصى يصل إلى 148 نيوتن/متر كما انه متصل بناقل حركة من طراز CVT. تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد يوجد بخاصية التحكم اليدوي بـ 10 سرعات. تستهلك السيارة من الوقود 19.6 كم/لتر كما تصل سعة خزان الوقود 50 لتر. بالإضافة إلى جنوط حديد مقاسي 15 و16 ، وجنوط أخرى من الألمنيوم قياس 16 و17 بوصة.

أبعاد سيارة تويوتا كورولا 2022 الشكل الجديد طول السيارة الكلي يبلغ 4630 ملم. عرضها الكلي يبلغ 1780 ملم. أما عن ارتفاع السيارة 1435 ملم.



أسعار تويوتا كورولا 2022

سيارة Toyota التي تنتمي لفئة السيارات السيدان، تتوفر في ثمانية فئات مختلفة وأسعارها شاملة الضريبة :

أسعار تويوتا كورولا فئة 20221.5L XLI تبلغ 75,555 ريال سعودي.

فئة 20221.5L XLI تبلغ 75,555 ريال سعودي. فئة 1.5L XLI EXECUTIVE تبلغ 79,235 ريال سعودي.

أما عن فئة 2.0L XLI تبلغ 79,810 ريال سعودي.

فئة 1.5L XLI EXECUTIVE MR تبلغ 85,215 ريال سعودي.

فئة 1.5L GLI MR تبلغ 91,195 ريال سعودي.

وبالنسبة لفئة 2.0L XLI EXECUTIVE MR تبلغ 89,355 ريال سعودي.

فئة 1.8L XLI EXECUTIVE HEV تبلغ 91,195 ريال سعودي.

فئة 1.8L GLI HEV MR تبلغ 100,740 ريال سعودي.

وفي النهاية فئة 2.0L GLI MR تبلغ 95,335 ريال سعودي.

Toyota supra

سيارة تويوتا موديل سوبرا متعددة المميزات ومنها : السيارة بها محرك مكون من 4 أسطوانات. كما أن المحرك بسعة 2.0 لتر (تيربو). وينتج المحرك قوة قدرها 255 حصانًا. سيارة toyota بها عزم أقصى للدوران يصل إلى 400 نيوتن/متر. كذلك تتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بــ8 سرعات كما تستهلك من الوقود 14.4 كم/لتر ويصل سعة خزان الوقود 52 لتر. ذلك إضافة إلى جنوط ألمنيوم مقاس 18 و 19 بوصة

موديل سوبرا متعددة المميزات ومنها : أبعاد السيارة طول السيارة الكلي يبلغ 4379 ملم عرضها الكلي 1854 ملم أما بالنسبة لارتفاع السيارة فيبلغ 1292 ملم



أسعار تويوتا

كما ذكرنا في بداية المقالة فكل السيارات تنتمي لفئة السيارات السيدان، وتتوافر في فئتين والأسعار شاملة الضريبة :-

فئة 2.0L S تبلغ 175,605 ريال سعودي.

فئة GT SPORT تبلغ 239,775 ريال سعودي.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا قد كانت كاملة وشاملة عن أسعار تويوتا 2022 و Toyota قد نالت إعجابكم.