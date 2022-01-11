إمكانيات خرافية تحطم الرقم القياسي.. مواصفات نيسان قشقاي موديل 2022 وسعرها في مصر

سيارة نيسان قشقاي موديل 2022 أصبحت متواجدة داخل مصر، لكل عشاق الطراز الرياضى والأذواق العالية فى أجود وأفخم أنواع السيارات، حيث تعد من السيارات العالية من نوع SUV، وكشفت الشركة المصنعة للسيارة عن اقتراب تواجدها بالأسواق بطرازات مختلفة وإمكانيات قوية تنافس باقى السيارات لتصبح هى الاقوى والأحداث فى الأسواق، وأكد الوكيل المحلى بأنه تم طرح السيارة داخل مصر بشكل جديد ومناسب لكل من يبحث عن سيارة صديقة للبيئة.

مميزات سيارة نيسان قشقاي موديل 2022

تختلف فى مميزاتها المذهلة عن باقى السيارات، فهى تحتوى على أحدث التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التى تواكب العصر الحديث، وتساعد السائق على التنقل أوتوماتيكي بشكل سريع وسهل، كما إنها عالية ومصنوعة بجودة ممتازة، وعائلية وتتسع لعدد كبير من الأفراد، ويمثل الطراز الخارجى لها حديث، لذا سنوضح لكم مميزات السيارة خلال السطور التالية.

تحتوى على محرك بسعة 1.3 لتر تيرب. ينتج محرك السيارة قوة 138 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن/متر. مزودة من الداخل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT بـ 6 سرعات. مجهزة بوسائل الأمان الكافية. تحتوى من الداخل على فرامل مانعة للانغلاق ABS. التصميم الداخلى مورد بوسائد هوائية بالنسبة للسائق، كما تحتوى على وسادة هوائية بالنسبة للراكب الأمامى. مزودة بشاشة بمقاس تصل إلى 9 بوصات وأيضا راديو AM / FM. تضم نظام صوتي من الداخل ومخرج USB، وأيضاً مخرج AUX. السيارة تستخدم من الوقود 5.6 لتر لقطع 100 كم، وتبلغ سعة خزان الوقود الخاص بها إلى 65 لترا. سيارة نيسان قشقاي مزودة بجنوط 20 بوصة. مجهزة بفرامل طوارئ ذاتية. مجهزة بكشف حركة المرور الخلفية.

أسعار سيارة نيسان قشقاي موديل 2022

منذ انتهاء الشركة من تصميم سيارة نيسان قشقاي وطرح الموديل الجديد فى الأسواق وحرصت الشركة على توضيح أسعار السيارة، لذا سنوضح لكم الاسعار حسب الفئة.