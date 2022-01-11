نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيض 22% على تويوتا كامري LE 2022 هايبرد الإقتصادية الأكثر مبيعاً ضمن عروض 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيض %22 على تويوتا كامري LE 2022 هايبرد الإقتصادية الأكثر مبيعاً ضمن عروض السيارات 2022، لا شك أن تويوتا أحد أفضل شركات السيارات التي تصنع كل ما هو أفضل دائماً و أن فئة كامري تعتبر من أكثر السيارات مبيعاً في المملكة العربية السعودية نظراً لأنها تعتبر سيارة إقتصادية عملية من الطراز الأول، لذا إنضمت تويوتا كامري LE هايبرد إلى سلسلة تخفيضات المملكة على السيارات إصدار 2022، نتناول اليوم معرض السيارات الذي يوفر هذا العرض بالإذافة إلى كافة مواصفات السيارة و السعر الجديد، تخفيض %22 على تويوتا كامري LE 2022 هايبرد الإقتصادية الأكثر مبيعاً ضمن عروض السيارات 2022.

تخفيض %22 على تويوتا كامري LE 2022

تعتبر كامري فئة LE هايبرد إقتصادية من الطراز الأول حيث تمكنك من السير مسافة 26 كيلو متر بإستخدام لتر واحد من فئة 91 بتقييم ممتاز بلس، كما تتميز السيارة بمحرك رباعي الإسطوانات هجين 2500 سي سي قير أوتوماتيك CVT ويعمل بنظام الدفع الأمامي، حيث أًصبحت تتوفر سيارة تويوتا كامري LE 2022 هايبرد الإقتصادية ضمن تخفيضات السيارات بالمملكة خاصة لدى معارض عبد اللطيف جميل، بسعر 89 ألف و 700 ريال بدلا من 115 ألف ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة تخفيض مذهل يتجاوز 22%.

تويوتا كامري LE 2022 هايبرد

تتميز فئة LE هايبرد بإضاءات ليد بالكامل ليد نهاري، انوار ليد عالي واطي و حساسات اماميه، جنوط المينيوم مكحله مقاس 16 انش، اشارات على المرايا الجانبية مع خاصية الطي أوتوماتيك و كاميرا خلفيه، كما تتميز سيارة تويوتا كامري LE 2022 هايبرد الإقتصادية بعدد اربع حساسات خلفيه، كشاف ضباب خلفي و إمكانية التحكم عن طريق الريموت، كما تتميز بكافة مواصفات الأمن و السلامة فرامل abs، حساس كفرات، نظام الثبات الالكتروني، ايرباج للسائق والراكب و عدد خمس احزمة امان.

كامري LE 2022 هايبرد الإقتصادية

تتميز السيارة الإقتصادية بمقاعد مخمل، عدد 2 وسائد هوائية، نظام تثبيت سرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية أوتو لمسة واحدة و تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، عداد الرحلات، البلوتوث و النظام الصوتي، كما تتميز سيارة تويوتا كامري LE 2022 هايبرد الإقتصادية بمرايا جانبية كهربائية، مكيف يدوي، إمكانية الدخول الذكي، التشغيل الذكي و التشغيل عن بعد، اتصال يو اس بي، بلوتوث.

تتميز بتقنية دعم المكابح، شاحن لاسلكي، إكسسوارات كروم وشاشة ترفيه تدعم أبل كاربلاي و أندرويد أوتو يمكنك من خلالها رؤية الكاميرا الخلفية، حاملات اكواب، نظام الاسبورت، نظام الايكو و جلنط كهربائي بخاصية الاوتو هولد، تكايه بالوسط درج، فتحات تكييف خلفيه و مسند خلفي مع حاملات اكواب لسيارة تويوتا كامري LE 2022 هايبرد الإقتصادية.