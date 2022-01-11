الغندورة اليابانية.. سوزوكي جيمنيى 20222 Suzuki Jimny احدث موديل مواصفاتها واسعار في الاسواق

الغندورة اليابانية.. سوزوكي جيمنيى 20222 Suzuki Jimny قامت شركة تويوتا اليابانية بالكشف عن سياراتها الجديدة سيارة سوزوكي جيمني 2022 الجديدة كليًا وأعلن الوكيل الرسمي لعلامة تويوتا اليابانية في سوق السيارات المصرية عن موعد طرح السيارة في جمهورية مصر العربية وعن اقتراب طرحها في السوق وانتشارها بقوة حيث أنها من السيارات المنتظرة من قبّل المشترين حيث تتميز بالعديد من المواصفات الرائعة وسنوضح لكم بالتفصيل كل المعلومات عن السيارة ومميزاتها وعيوبها والأسعار المتوقعة لها في السوق المصرية.

أبرز مواصفات سيارة سوزوكي جيمنيى 20222 الجديدة كليًا

محرك السيارة قوي تبلغ سعته 1500 سي سي (1.5 لتر)وقوته حوالي 102 حصان مكون من 5 نقلات.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا أقصى عزم دوران له 130 نيوتن لكل متر.

الجنوط الرياضية للعجلات مقاسها 115 بوصة.

سعة خزان الوقود تبلغ 40 عند السير لمسافة تبلغ 100 كيلو مت.

المصابيح الأمامية للسيارة دائرية وتعمل بتقنية الليد المضيئة.

عدد أبوابها 5 أبواب .

يبلغ طول السيارة حوالي 3.850 مللي متر.

وعرضها يصل إلى 1645 مللي متر.

وحيث يبلغ وارتفاعها 1730 مللي متر.

طول قاعدة عجلات السيارة يبلغ 2.550 مللي متر حيث أنه يزيد عن الفئة العادية منها بمقدار 300 مللي متر.

الخلوص الأرضي للسيارة يبلغ 210 مللي متر ويبلغ وزنها حوالي 1.190 كيلو جرام أي أكبر من الفئة القديمة بحوالي 100 كيلو جرام.

سعة خزان وقود السيارة تبلغ 1.4 لتر.

المرايا تحتوي على غطاء أسود بلاستيكي ولا تحتوي على مصد للضباب أمامي.

مميزات سيارة سوزوكي الجديدة كليًا موديل 2022

نقطة اتصال بالبلوتوث بالهواتف الذكية الحديثة.

نظام تكييف للهواء بحيث يمكن للركاب التكيف مع الظروف المناخية حيث يمكن التحكم في درجات الحرارة داخل السيارة.

خاصية الدخول الذكي بدون استخدام مفاتيح السيارة.

الفرامل مانعة للانغلاق.

شبك أمامي على جانبيه مصابيح مضيئة بالليد ويتوسطه شعار شركة سوزوكي باللون الفضي.

عيوب سيارة سوزوكي جيمنيى 20222 الجديدة كليًا

وحيث أن السيارة حديثة المنشأ فلذلك لم يتم الإعلان عن أي عيوب خاصة بها وسيتم الكشف عن عيوبها بمجرد الإعلان عنها.

أسعار سيارة تويوتا في سوق السيارات المصري موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة تويوتا الجديدة في السوق العالمية من سعر 13.513 دولار أميركي وفي الأسواق المصرية من المتوقع أن تبدأ أسعارها من سعر 256.747 جنيه مصري.