سيارة نارية..سكودا كودياك Skoda Kodiaq facelift 2022 بمواصفات عصرية واداء عالي

سيارة نارية..سكودا كودياك Skoda Kodiaq facelift 2022 إليكم أبرز عيوب ومميزات سيارة سكودا كودياك 2022 وأسعارها في سوق السيارات السعودي التي ستنطلق وبقوة شديدة في مطالع الربع الأول من العام القادم 2022 التي جذبت انتباه الكثير من المشترين في سوق السيارات العالمي والمحلي حيث أنها تتمتع بمظهر قوي وجذاب لامع بالإضافة إلى حجمها الكبير الذي يسمح بحمل أكثر من 7 أشخاص ومناسبة للرحلات العائلية وكل ذلك سنوضحه بالتفصيل في سطور المقال القادمة عبر موقعنا الإلكتروني موقع “ثقفني”.

مواصفات سيارة سكودا كودياك 2022 الجديدة كليًا في الأسواق

استهلاكها من الوقود يبلغ حوالي 6.3 لتر عند قطع مسافة كيلو متر.

تبلغ سعة محرك السيارة إلي حوالي 1400 سي سي (1.4 لتر) ويعمل بقوة 150 حصان.

أحيانًا تزداد سعة المحرك لتصل إلى 2000 سي سي (2.0 لتر) ومرتبط بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

الجنوط الرياضية للعجلات يبلغ مقاسها 19 بوصة.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق والتحكم في هبوط وصعود المنخفضات والمرتفعات

مميزات سيارة سكودا الجديدة موديل 2022

تصميمها الداخلي غني بالقوة والإبداء والجاذبية.

المقاعد الداخلية مصنوعة من قماش مخملي فاخر ذو جودة عالية ومتطور.

شاشة وسائط معلوماتية في منتصف لوحدة إعدادات السيارة تعرض أبرز المعلومات عن السيارة.

تدعم خاصية الدخول الذكي للسيارة بدون استخدام المفاتيح.

وحيث أنها تدعم خاصية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي وايضا أنظمة الهواتف الذكية الحديثة.

يمكنك تشغيل وبدء قيادة السيارة من خلال الضغط على نقرة زر.

مساحة تخزين السيارة كبيرة ومناسبة جدًا للقيام برحلات عائلية لمسافات طويلة.

عيوب سيارة سكودا كودياك 2022

قطع غيار السيارة غير متوفرة حاليًا في الأسواق وذلك نظرًا لأنها سيارة حديثة جدًا وغير متوفرة في جميع الأسواق حتى الآن.

لا تحتوي على خاصية التحكم في الصوت.

الشاشة الوسطية الموجودة داخل السيارة تفتقر إلى التكنولوجيا الحديثة وذات جودة رديئة.

تفتقر في فئاتها الأولى على التحكم الكهربي التلقائي في المقاعد.

أسعار سيارة سكودا الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي

من المتوقع أن تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من 139.755 ريال سعودي وذلك في فئتها الأولى حيث أن أسعار السيارات من نفس النوع تختلف باختلاف الفئة ووقت الإصدار.