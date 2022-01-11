كامري 2022 و كامري 2021 سيارات مستعملة للبيع بأسعار رخيصة في المملكة العربية السعودية، ويعد موديل كامري من أكثر موديلات سيارات تويوتا شعبية في المملكة وذلك لكون السيارة تجمع بين عوامل الأداء والأمان وجاذبية التصميم الخارجي والداخلي وقوة المحرك، وبالإضافة إلى كل ما ذلك سعر كامري هو أحد أهم عوامل نجاحها أمام ما تقدمه السيارة من تجربة قيادة خرافية.

سيارات كامري 2022 و كامري 2021 للبيع رخيصة وبأسعار منخفضة

هناك سيارة كامري 2022، الحالة مستعملة، القير اتوماتيك، نوع الوقود بنزين.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة 16 ألف كيلومتر وهو ممشى منخفض، سعر السيارة هو 130 ألف ريال سعودي، فئة السيارة se.

بودي السيارة الخارجي بحالة الوكالة، ولا تحتاج السيارة من الداخل إلى التجديد أو التعديل.

السيارة في المدينة، لون السيارة هو اللون الأبيض، بودي السيارة يحتوي على نانو سيراميك.

كامري 2021 رخيصة بممشى قليل في السعودية بأقل الأسعار

وهناك كذلك كامري 2021 في الرياض، ممشى السيارة هو 13 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه فئة السيارة هي LE، مواصفات مكينة 4 سلندر.

السيارة بها جير اتوماتيك، وكذلك تحتوي على حساسات خلفية وأمامية بالإضافة إلى تكييف خلفي.

سعر السيارة هو 85 ألف ريال سعودي، حالة السيارة من الخارج تحتاج إلى مصروف اما من الداخل بدون ملاحظات.

كامري المشار إليها تعرضت لصدمة من الخلف أدت إلى كسر الاكصدام وكذلك أصبيت بخدوش بأمكان متفرقة.

وفي الوقت نفسه هناك كسر في الفانونس الخلفي الأيسر.

ملحوظة: يجب مراجعة السيارة المستعملة جيدا قبل الشراء خاصة السيارات التي تلقت الصدمات.ف

كامري مستعملة بأسعار قليلة وبحالات نظيفة في السعودية