عروض بداية السنه ....أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات

عروض تقسيط لاند كروزر من عبد اللطيف جميل، العديد من المواطنين في السعودية يقبلون دائماً على الكثير من أنواع السيارات التي تأتي بتصميمات مختلفة أكثر جاذبية، وبالتالي تختلف أسعارها بالأسواق على حسب ما تدعمه السيارة من مواصفات ومميزات، سواء من خلال التقسيط أو من خلال الدفع النقدي، لذا كل من لديه حلم امتلاك سيارة يبحث دائماً في التعرف على عروض تقسيط السيارات ومن بينها السيارات المطروحة من قبل شركة تويوتا والتي توفر العديد من النسخ الخاصة بها في الأسواق المحلية بداخل المملكة العربية السعودية، وسوف يتم إطلاق سيارة تويوتا لاند كروزر مع بدء العام الجديد 2022.

تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل

تعد شركة عبد اللطيف جميل من أهم الشركات التي توفر خدمة تمويل السيارات وأتاحت للعملاء الكرام سهولة الحصول على السيارة

من خلال أنظمة تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر تصل مدتها حتى 60 شهر وتتم على دفعات مختلفة،

تصل مدتها حتى 60 شهر وتتم على دفعات مختلفة، وبشرط أن يتم دفع دفعة أولى يتم من خلالها تحديد قيمة الأقساط، وعلى أن تكون الدفعة الأخيرة للحصول على السيارة

تبلغ حوالي 84.240 ريال سعودي،

كما أن معدل الفائدة تكون بنسبة 40%، على أن تكون الفائدة السنوية تبلغ نحو 24% ويضاف لها ضريبة مضافة بقيمة 42.230 ريال سعودي

على أن تكون بنسبة 15%.

أبرز مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022