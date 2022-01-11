نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بداية السنه ….أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات في المقال التالي
عروض تقسيط لاند كروزر من عبد اللطيف جميل، العديد من المواطنين في السعودية يقبلون دائماً على الكثير من أنواع السيارات التي تأتي بتصميمات مختلفة أكثر جاذبية، وبالتالي تختلف أسعارها بالأسواق على حسب ما تدعمه السيارة من مواصفات ومميزات، سواء من خلال التقسيط أو من خلال الدفع النقدي، لذا كل من لديه حلم امتلاك سيارة يبحث دائماً في التعرف على عروض تقسيط السيارات ومن بينها السيارات المطروحة من قبل شركة تويوتا والتي توفر العديد من النسخ الخاصة بها في الأسواق المحلية بداخل المملكة العربية السعودية، وسوف يتم إطلاق سيارة تويوتا لاند كروزر مع بدء العام الجديد 2022.
تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 من عبد اللطيف جميل
- تعد شركة عبد اللطيف جميل من أهم الشركات التي توفر خدمة تمويل السيارات وأتاحت للعملاء الكرام سهولة الحصول على السيارة
- من خلال أنظمة تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر تصل مدتها حتى 60 شهر وتتم على دفعات مختلفة،
- وبشرط أن يتم دفع دفعة أولى يتم من خلالها تحديد قيمة الأقساط، وعلى أن تكون الدفعة الأخيرة للحصول على السيارة
تبلغ حوالي 84.240 ريال سعودي،
- كما أن معدل الفائدة تكون بنسبة 40%، على أن تكون الفائدة السنوية تبلغ نحو 24% ويضاف لها ضريبة مضافة بقيمة 42.230 ريال سعودي
- على أن تكون بنسبة 15%.
أبرز مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر 2022
- تم دعم سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة بالعديد من التقنيات والمميزات عالية الجودة من أهم مواصفات السيارة:
- سيارة لاند كروزر مجهزة بكافة أنظمة الدفع الرباعي المختلفة سواء كان للنقل الخفيف أو النقل الثقيل.
- السيارة تحتوي على العديد من أساليب الأمن والأمان والسلامة في السيارة
- ويوجد بها الكثير من الوسائد الهوائية التي تمتلئ بكميات كبيرة من الهواء عند تعرض السيارة للتصادم لا قدر الله.
- تمنح سيارة تويوتا لاند كروزر قيادة سلسة وبسيطة بشكل أمن وتتمكن من السير على الطرق الواعرة والشوارع الضيقة وكذلك الطرق الرملية دون قلق.
- السيارة تدعم قوة عزم دوران قد تصل نحو 385 نيوتن لكل متر.
- السيارة تحتوي من الداخل على 8 مقاعد، ويوجد بالسيارة شاشة ذات سعة 9 أنش، وبها حوالي 14 سماعة وذات فتحة بالسقف وأبواب السيارة تعمل بالكهرباء.
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