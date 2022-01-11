ارخص وأقوي المركبات الموجودة بالمملكة العربية السعودية لعام 2022

ارخص وأقوي المركبات الموجودة بالمملكة العربية السعودية يشهد السوق السعودي تنوع مشهود في أنواع السيارات المعروضة سواء من حيث التصميم الخارجي أو التجهيزات والكماليات التي تحتوي عليها السيارة، ويتطلع الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية إلى التعرف على أرخص السيارات مع الاطلاع على مزايا تلك السيارات ومواصفاتها كى تتضح لديهم الرؤية لاختيار الأنسب، ومن خلال مقالنا هذا سوف نستعرض سويًا أرخص السيارات الموجودة بالمملكة للعام الجاري 2022.

ارخص المركبات الموجودة بالمملكة العربية السعودية لعام 2022

هناك الكثير من السيارات رخيصة الثمن المعروضة داخل السوق السعودي للعام الجاري 2022، ووجدنا الكثير من الاشخاص يقومون بالبحث عن سيارات بأسعار رخيص واليوم جئنا لكم بتقرير وافي شامل لأفضل السيارات الرخيصة في السعودية لعام 2022 وفيما يلي توضيح لأبرز السيارات

السيارة هوندا سيتي

تمتاز السيارة بامتلاكها محرك قوى سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات.

ذلك المحرك ينتج قوة 119 حصان

كما يبلغ عزم الدوران 145 نيوتن متر.

كذلك تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم / ساعة في مدة قدرها 11.5 ثانية

أما عن سعر السيارة يتراوح بين 55.200 ريال سعودي و 72.200 ريال سعودي

السيارة أم جي 5

يبلغ محرك السيارة 1500 سي سي

رباعي الاسطوانات

كما تبلغ القوة الحصانية 112 حصان

كذلك يبلغ عزم الدوران 150 نيوتن متر.

إضافة إلى ذلك تم تزويد السيارة بناقل حركة نوعية cvt.

كما تبلغ السرعة القصوى 180 كم/ ساعة.

أما عن سعة خزان الوقود فتبلغ 45 لتر.

يتراوح سعر السيارة بين 47.900 ريال سعودي و 52,785 ريال سعودي.

السيارة هيونداي جراند 10

تم تزويد السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1200 سي سي.

ذلك المحرك ينتج قوة حصانية قدرها 83 حصان.

أما عن عزم الدوران فيبلغ 114 نيوتن متر.

كما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 155 كم/ساعة.

أما عن تسارع السيارة فيبلغ من نقطة الثبات إلى 100 كم/ساعة في مدة 15 ثانية.

يبلغ سعر السيارة هيونداي جراند 10 في السعودية 54.000 ريال سعودي

السيارة رينو داستر