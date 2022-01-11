اليابانية المعدلة.. اليابان تعدّل أشهر وأقوي سياراتها رباعية الدفع بمواصفات خارقة لاول مرة

أعلنت شركة سوزوكي اليابانية عن سيارة سوزوكي جيمني 2022 الجديدة تمامًا في السوق اليابانية والتي سيتم طرحها بشكل رسمي في باقي أسواق السيارات الأوروبية والعالمية والمحلية، وتم طرح أول موديل من السيارة في شهر أكتوبر الماضي من عامنا الجاري 2021 وكشفت سوزوكي أن السيارة سيتم انطلاقها بكثرة في باقي الأسواق بحلول الربع الأول من العام المقبل 2022 أي ابتداءً من يوم غد ونقدم لكم في مقالنا اليوم أبرز مواصفات ومميزات وعيوب السيارة.

أبرز مميزات ومواصفات سيارة سوزوكي جيمني 2022

سعة محرك السيارة تبلغ 1500 سي سي (1.5 لتر) وقوته تصل إلى 102 حصان.

يقترن الموتور بتفيس أوتوماتيكي ذو 4 سرعات وآخر مانيوال ذو 5 سرعات بعزم دوران أقصاه يصل إلى 130 نيوتن لكل متر.

أبعاد السيارة الثلاثة هي 3.480 مللي متر، 1.645 مللي متر و1720 مللي متر (طول وعرض وارتفاع بالترتيب).

أما بالنسبة لطول قاعدة عجلات السيارة فيبلغ 2.250 مللي متر.

مقاس جنوط السيارة لإطارات العجلات 15 بوصة.

مقاعد السيارة تكفي لاستيعاب 4 أفراد.

نظام السيارة الصوتي مكون من 4 مكبرات صوتيه.

مزودة بخاصية الفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوازن الفرامل الإلكتروني ESP.

نظام تحذير السائق عند مغادرة المسار ونزول المنحدرات.

وسادتين هوائيتين للحماية لركاب الصف الأول من الحوادث والاصطدامات.

خاصية تثبيت مقاعد الأطفال للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

أبواب السيارة الجانبية مقترنة بعوارض قوية وسقف السيارة يحتوي على قضبان للتحميل.

مصابيح خاصة بتوقف السيارة تعطي إضاءة قوية .

قفل مركزي أوتوماتيكي وخاصية مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

أنظمة تساعد الفرامل عند كبحها.

راديو FM و AM ومشغل سي دي.

خاصية البلوتوث والاتصال بالواي فاي.

شحن الهواتف الذكية لا سلكيًا.

المصابيح الأمامية تعمل بالهالوجين.

مزودة بمصابيح إضاءة ضد الضباب من الأمام والخلف.

الزجاج الأمامي يعمل بالكهرباء ونظام التكييف يعمل يدويًا.

تحتوي على ساعة رقمية.

تشغيل السيارة عن بعد.

عيوب سوزوكي جيمني 2022

لم يتم كشف الشركة حتى الآن عن عيوب خاصة بالسيارة من ناحية التصنيع أو السعر.

أسعار سوزوكي جيمني 2022 في سوق السيارات السعودي

تتراوح أسعار سيارة سوزوكي جيمني موديل 2022 في سوق السيارات السعودية بفئاتها المختلفة من 83 إلى 100 ألف ريال سعودي.